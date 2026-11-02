Martedì 3 novembre, alle ore 16:45, alla Biblioteca “P. De Nava” sarà presentato il libro “Ho avuto un’infanzia bellissima e non lo sapevo” di Paolo Praticò. Un viaggio intenso e commovente tra memoria, radici e trasformazioni. L’appuntamento culturale è promosso dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria (CIS) e dalla stessa Biblioteca “P. De Nava”, e gode del patrocinio del Comune di Reggio Calabria. L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali di Daniela Neri, responsabile della Biblioteca “P. De Nava”. A coordinare e introdurre i lavori sarà Loreley Rosita Borruto, presidente del CIS della Calabria. Seguiranno gli interventi di Gabriele Quattrone, primario di Neuropsichiatria al Policlinico “Madonna della Consolazione” di Reggio Calabria, componente del comitato scientifico del CIS, e di Arturo Cafarelli, scrittore e poeta, che offriranno una lettura critica e approfondita dell'opera. Le conclusioni saranno affidate all’autore, Paolo Praticò. Il volume “Ho avuto un’infanzia bellissima e non lo sapevo” è un'opera che sa di passato e di verità e delinea un affresco umano profondo, intriso di nostalgia e vivacità, capace di fondere la dimensione personale con quella collettiva. Tra le pagine si intrecciano la leggerezza della giovinezza e il peso delle scelte e delle trasformazioni che definiscono il cammino di ogni vita.