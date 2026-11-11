Sabato 14 novembre, a partire dalle 9.30, esperti, rappresentanti delle istituzioni e professionisti sanitari si confronteranno sui percorsi di cura e sull'importanza di un'assistenza integrata per i pazienti più fragili

Costruire una rete assistenziale capace di garantire continuità nelle cure e sostegno alle persone più fragili, attraverso una maggiore integrazione tra strutture ospedaliere, servizi territoriali, professionisti sanitari e famiglie. È questo l'obiettivo del convegno «Fragilità e continuità assistenziale – Costruire una rete tra ospedale, territorio e comunità», in programma sabato 14 novembre, alle ore 9:30, a Villa Giuliana, in via Vallone Petrara 8, a Reggio Calabria.

L'iniziativa, promossa dal Gruppo Citrigno Academy, con il coinvolgimento di Farmacia Marra, rappresenterà un'occasione di confronto sulle sfide poste dall'invecchiamento della popolazione, dalle patologie croniche e dalla necessità di assicurare percorsi assistenziali coordinati, mettendo al centro i bisogni dei pazienti e delle loro famiglie.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Alfredo Citrigno, presidente del Gruppo Citrigno, del sindaco Francesco Cannizzaro, dell'arcivescovo Fortunato Morrone, del direttore generale dell'Asp Maddalena Berardi, del commissario straordinario del Gom Tiziana Frittelli, del rettore dell'Università Mediterranea Giuseppe Zimbalatti, del segretario provinciale Fimmg Francesco Biasi e del presidente dell'Ordine dei Medici Pasquale Veneziano.

Il confronto entrerà nel vivo con gli interventi di Amalia Bruni, componente del Tavolo permanente delle demenze presso il Ministero della Salute, Iman Meskelindi, psicologa di Villa Giuliana, Ilaria Colo, assistente sociale della struttura, Maria Grazia Richichi, geriatra e psicogeriatra dell'Asp reggina, e Salvatore Palazzo, primario emerito di Oncologia a Cosenza e responsabile scientifico dell'Academy Gruppo Citrigno.

A moderare l'incontro sarà Piero Gaeta, giornalista della Gazzetta del Sud. Al centro del dibattito, la necessità di rafforzare il collegamento tra ospedale e territorio, valorizzando il contributo delle diverse figure professionali e delle realtà impegnate nell'assistenza, per garantire risposte più efficaci e coordinate alle esigenze delle persone fragili.