Nominato dal Plenum del CSM si insedierà prossimamente al posto della Dott.ssa Mariagrazia Lisa Arena
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Il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta dell’8 aprile 2026, ha deliberato la nomina di Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, a sua domanda, del Dott. Giuseppe CAMPAGNA, nato a Reggio Calabria il 22.11.1963, magistrato di VII valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Reggio Calabria, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.
Il Dott. Giuseppe CAMPAGNA, proposto dalla Quinta Commissione del CSM nella seduta del 18 dicembre 2025, dopo la nomina ufficializzata dai membri del CSM, si insedierà prossimamente al posto della Dott.ssa Mariagrazia Lisa ARENA (Vac. 13/12/2024)
Nominato co D.M. 30.05.1996, nella sua carriera, il Dott. Giuseppe CAMPAGNA ha svolto le funzioni dal 15.12.1997 di giudice presso il Tribunale di Locri, dal 25.10.2004 di giudice presso il Tribunale di Reggio Calabria, dal 03.08.2015 di Presidente di sezione del tribunale di Reggio Calabria e dal 03.08.2023, ex L. 111/07 Giudice del Tribunale di Reggio Calabria.