«Come Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria, facciamo le nostre congratulazioni al sindaco eletto. Le facciamo senza retorica, nello stesso modo in cui avevamo posto le nostre priorità prima del voto: direttamente e senza ambiguità. Pochi giorni fa abbiamo pubblicato un articolo con richieste precise, rivolte a chiunque avrebbe vinto. Oggi quel documento è sul tavolo del sindaco Cannizzaro - non come promemoria formale, ma come agenda di lavoro concreta.

Le priorità per lo sviluppo economico territoriale

Le priorità che gli consegniamo. Burocrazia zero-tolleranza. Chi fa impresa a Reggio non può più permettersi di aspettare mesi per un'autorizzazione ordinaria. Le aree industriali come leva di sviluppo. I nostri distretti produttivi meritano finalmente un governo serio, capace di sbloccare ciò che troppo a lungo è rimasto fermo. Buon lavoro». Così in una nota Nicola Cuzzocrea, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria.