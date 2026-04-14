Il Comitato di quartiere Ravagnese, S. Elia e Saracinello promuove un incontro pubblico che si terrà domenica 26 aprile, alle ore 19:30, presso la parrocchia Santa Maria del Buon Consiglio di Ravagnese, in occasione della festa liturgica della Madonna del Buon Consiglio, dedicato alla presentazione del Masterplan di Quartiere e al confronto con i candidati alla carica di Presidente di Circoscrizione.

Il Masterplan rappresenta un documento programmatico costruito attraverso un percorso partecipato, che raccoglie in maniera organica le principali criticità del territorio, insieme a proposte operative, obiettivi e risultati attesi condivisi dalla comunità.

Elemento qualificante del lavoro è l’impostazione metodologica adottata: il documento, infatti, introduce un modello di gestione e sviluppo delle azioni basato sul cosiddetto “Pdca Esteso”, evoluzione del tradizionale ciclo Plan – Do – Check – Act, al quale viene affiancata una ulteriore dimensione di monitoraggio continuo dei processi e dei risultati, con l’obiettivo di garantire nel tempo efficacia, trasparenza e capacità di adattamento degli interventi.

Per caratteristiche, struttura e approccio metodologico, il Masterplan si configura come un’esperienza innovativa nel panorama nazionale: si tratta, infatti, di uno dei primi esempi in Italia di documento strategico di tale livello elaborato direttamente da un Comitato di Quartiere, non solo come strumento di analisi e proposta, ma come vero e proprio modello operativo a supporto del dialogo con le istituzioni.

L’incontro sarà occasione per illustrare pubblicamente il lavoro svolto dal Comitato: il Presidente, ing. Raffaele Ferraro, introdurrà i contenuti del Masterplan e presenterà il percorso portato avanti dal Direttivo, frutto di un’attività strutturata e condivisa con il territorio.

«Il Masterplan nasce dal basso ed è stato costruito insieme alla comunità. Non è soltanto un documento di analisi, ma uno strumento operativo che mette in relazione bisogni, proposte e metodo, con l’obiettivo di rendere il confronto con le istituzioni più concreto, trasparente e orientato ai risultati» – dichiara il Presidente, ing. Raffaele Ferraro.

A seguire, sarà offerto ai candidati alla presidenza di circoscrizione uno spazio di intervento in cui presentare le proprie linee programmatiche in relazione ai bisogni e alle priorità emerse nel documento.

La cittadinanza del quartiere è invitata a partecipare per ascoltare direttamente le proposte dei candidati, in un contesto di confronto aperto, trasparente e orientato all’interesse collettivo.

La stampa e le emittenti televisive sono invitate a partecipare all’incontro.

L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività promosse dal Comitato, da sempre impegnato nel favorire processi di partecipazione civica e nel costruire un dialogo concreto tra istituzioni e comunità locale, nel pieno rispetto dei principi di imparzialità e apartiticità.

Un’occasione di confronto aperto tra cittadini e candidati, per costruire insieme il futuro del quartiere.