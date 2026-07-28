Prosegue il percorso per la trasformazione dell’ex scuola elementare di via Carlo Rosselli, nell’area di Parco Caserta a Reggio Calabria, in un nuovo asilo nido al servizio delle famiglie. Il Comune ha approvato la perizia di variante necessaria per completare l’intervento, finanziato attraverso i fondi del PNRR nell’ambito del piano per il potenziamento dei servizi educativi per la prima infanzia.

L’opera, dal valore complessivo di 400mila euro, punta a recuperare un immobile comunale ormai inutilizzato e restituirlo alla città come struttura moderna, sicura e adeguata alle esigenze dei bambini. Durante lo svolgimento dei lavori, però, sono emerse alcune criticità che non erano state individuate nella fase progettuale e che hanno reso necessari ulteriori interventi.

Tra le principali problematiche riscontrate c’è la presenza di infiltrazioni di umidità dovute alla mancanza di un’adeguata impermeabilizzazione delle fondazioni. Per garantire ambienti più salubri e sicuri sarà quindi realizzato un sistema di protezione esterno dell’edificio e un vespaio aerato, una soluzione tecnica che consentirà di migliorare l’isolamento termico e favorire la ventilazione della struttura.

Gli interventi prevedono anche il rifacimento di alcune parti della pavimentazione, la realizzazione di nuovi sottofondi, opere di scavo e lo smaltimento dei materiali di risulta.

Un’altra criticità riguarda la disponibilità dell’acqua corrente. La struttura, infatti, non dispone di un’erogazione sempre continua da parte della rete pubblica, una condizione non compatibile con un edificio destinato ad accogliere bambini. Per questo motivo sarà installata una riserva idrica con elettropompa, così da garantire il corretto funzionamento dei servizi igienici e il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie.

Durante i lavori sono emersi anche problemi legati al distacco dell’intonaco dai solai in alcuni ambienti destinati alle attività dei piccoli. Per mettere in sicurezza gli spazi saranno rimossi gli strati di calcestruzzo deteriorati e saranno effettuati interventi di ripristino con materiali specifici e nuove finiture.

Un nuovo servizio per le famiglie reggine

La riconversione dell’immobile di Parco Caserta rientra nel programma nazionale destinato ad ampliare l’offerta di asili nido e servizi educativi per la prima infanzia. L’obiettivo è aumentare i posti disponibili e offrire alle famiglie un servizio pubblico moderno e funzionale.

Con l’approvazione della variante entra quindi in una fase più avanzata un progetto che punta a restituire alla comunità un edificio inutilizzato, trasformandolo in uno spazio dedicato all’educazione, alla crescita e alla socialità dei più piccoli.