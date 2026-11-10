Nella chiesa di Santa Maria d’Itria la quindicesima edizione ha premiato lo storico Pasquale Amato, l’Associazione Studio Arte e, alla memoria, Francesco De Pasquale. Un riconoscimento che rinnova il legame con Bova e l’area grecanica

Ci sono premi che onorano un merito e altri che, attraverso chi li riceve, raccontano l’anima di un’intera comunità. Il Premio San Leo appartiene a questa seconda specie. Domenica 8 novembre, nella chiesa di Santa Maria d’Itria a Reggio Calabria, la sua quindicesima edizione ha ribadito una convinzione semplice e radicale: il bene, anche quando si compie lontano dai riflettori, merita di essere riconosciuto, raccontato e restituito a tutti come esempio.

Promosso dall’Associazione Artemia, ideatrice del Premio, con la Parrocchia Santa Maria d’Itria e il patrocinio dei Comuni di Reggio Calabria e Bova, l’evento è stato aperto dal saluto di monsignor Giacomo D’Anna, parroco e da pochi giorni Vicario Zonale Reggio Sud, e da quello del vicesindaco di Bova, dottor Gianfranco Marino. La serata, condotta da Valeria Longo, ha dato voce al presidente del Premio, dottor Antonio Zavettieri, e al professor Fortunato Mangiola, presidente della giuria.

Mangiola ha ripercorso le vicende dell’unificazione delle diocesi di Reggio e Bova, sancita nel 1986, soffermandosi sulle conseguenze per la comunità bovese: la soppressione della Curia e la perdita di un importante riferimento amministrativo ed economico, senza tuttavia cancellarne l’identità religiosa. La cattedrale dell’Isodìa ha infatti conservato la propria dignità, assumendo il titolo di Concattedrale, mentre San Leo, già patrono della diocesi bovese, è divenuto compatrono della nuova Arcidiocesi.

Tre premi, nessuna gerarchia

Da un unico riconoscimento se ne sono fatti tre, perché il territorio, ha spiegato Zavettieri, vive un fermento culturale, sociale e spirituale che chiedeva più spazio. «Uno per la Cultura, che per noi è la speranza; uno per il Sociale, che è la carità; uno per la Spiritualità, che è la fede». Persino sulla locandina le categorie compaiono in ordine alfabetico, per dire che nessuna viene prima delle altre.

La cultura come memoria e dialogo

Il Premio per l’Impegno Culturale è andato al professor Pasquale Amato, storico, docente universitario e saggista. La giuria ha tracciato il profilo di uno studioso che attraversa la storia politica e sociale, il socialismo italiano e internazionale, il movimento contadino meridionale, sempre con lo sguardo rivolto al Mezzogiorno. Sono stati ricordati gli studi su Umberto Zanotti Bianco, la ricerca sulla storia politica di Reggio, l’impegno per il bergamotto reggino, il cui olio essenziale ha ottenuto la DOP nel 2001, e l’azione a sostegno della permanenza dei Bronzi di Riace nel Museo Archeologico Nazionale. Nel 1983 ha fondato il Premio Mondiale di Poesia Nosside, intitolato alla poetessa di Locri, che dalle radici della Magna Grecia ha costruito uno spazio di incontro tra lingue e culture. La motivazione è stata letta dal dottor Bruno Martorano; la targa è stata consegnata dalla dottoressa Ramona Calafiore, consigliera comunale di Reggio Calabria, dal dottor Gianfranco Marino e dal dottor Antonio Zavettieri. Per Amato la cultura non è custodia del passato, ma strumento di consapevolezza e apertura al mondo.

L’arte che restituisce dignità

Il Premio per l’Impegno Sociale è stato assegnato all’Associazione Studio Arte, che ha fatto dell’arte un’occasione concreta di emancipazione e inclusione. Con il progetto Co.Danza.Re e il Laboratorio Ricreare, centinaia di ragazzi speciali hanno trovato espressione e crescita nel teatro-danza, nella pittura, nella scrittura creativa e nel mosaico. Chi partecipa non assiste alla propria vita né riceve un aiuto passivamente: ne diventa protagonista, parte viva di un’esperienza condivisa. L’inclusione, in questa visione, non è una concessione ma il riconoscimento di un diritto. A questo si aggiunge il recupero dell’ex Biblioteca Zanotti Bianco, edificio pubblico a lungo abbandonato e restituito alla città come spazio sociale e culturale. La motivazione è stata letta dalla dottoressa Adriana Quattrone. Hanno consegnato la targa il dottor Paolo Paviglianiti, consigliere comunale di Reggio Calabria, il dottor Francesco Plutino, consigliere comunale di Bova Marina, e il professor Fortunato Mangiola. A ritirarla sono stati la presidente Francesca Attinà, il direttore Vincenzo Campanella e il presidente onorario don Marco Scordo, a nome di operatori, volontari e famiglie: la dimostrazione che anche ciò che sembrava perduto, un luogo o una persona, può continuare a generare speranza.

Una vita diventata testimonianza

È stato il momento più toccante della serata. Il Premio per l’Impegno Spirituale è stato conferito alla memoria di Francesco De Pasquale, accolito della parrocchia di Santa Maria d’Itria, scomparso di recente: un uomo che aveva fatto della fede una ragione di vita, della generosità una vocazione quotidiana, dell’umiltà la forma più autentica della propria grandezza. La giuria ha ricordato il servizio prestato fino agli ultimi giorni e la fede con cui aveva affrontato la malattia, trasformando il dolore in preghiera silenziosa. Ma la sua spiritualità non era rimasta chiusa in sé: aveva fondato l’Associazione Santa Maria Odigitria, da cui sono nati la Compagnia Teatrale Attori per Caso, la Rassegna del Presepe e il Premio di Poesia Don Mimmo Marino, intitolato al parroco che per anni aveva guidato la comunità. La motivazione è stata letta dalla signora Franca Longo; la targa è stata consegnata alla moglie, Giovanna De Pasquale, da monsignor D’Anna, dal diacono professor Santo Caserta e dalla presidente di Artemia, Giovanna Versace. La lettura della motivazione si è conclusa con parole che hanno attraversato la chiesa: «La morte può interrompere una presenza, non il bene che quella presenza ha generato».

San Leo, un ponte tra Reggio e Bova

Zavettieri ha ripercorso le origini del Premio, nato nel 2002 per volontà sua e della moglie Giovanna Versace, dedicato all’inizio al solo impegno sociale, poi interrotto e ripreso con continuità fino a oggi. Ha voluto inoltre ricordare, con un pensiero riconoscente, alcuni dei precedenti premiati scomparsi: monsignor Ercole Lacava, monsignor Vincenzo Zoccali, il professor Francesco Barillà e la professoressa Annina De Santis.

Al centro, la figura di San Leo, patrono di Bova e di Africo e compatrono dell’Arcidiocesi Reggio Calabria-Bova: un santo della carità che scelse la solitudine dei boschi dell’Aspromonte, lavorava la resina dei pini, la vendeva a Messina e ne destinava il ricavato ai poveri. La fatica delle mani diventata generosità del cuore. Anche la traversata dello Stretto da San Leo di Pellaro è un’immagine potente: quella di un uomo ponte, capace di unire luoghi e persone. «I santi non appartengono a un solo luogo. Appartengono a tutti», ha sottolineato Zavettieri, auspicando che il Premio rafforzi il legame tra Reggio, Bova e l’intera area grecanica.

L’appello di Zavettieri è andato oltre la dimensione religiosa. La rinascita dell’area grecanica e del territorio reggino richiede investimenti e responsabilità su trasporti, sanità, scuola, cultura, ambiente e lavoro, perché la vera devozione non si ferma alla preghiera ma si traduce in impegno per il bene comune. Un legame, ha ricordato, che arriva fino a San Lorenzo, dove vive la testimonianza di San Gaetano Catanoso, patrono della Città metropolitana.

Custodire il bene, trasformarlo in opere

Non basta celebrare il passato né applaudire chi si è distinto: occorre raccoglierne l’eredità e tradurla in opere. È l’invito con cui si è chiusa la quindicesima edizione. La cultura come speranza, la solidarietà come carità, la fede come luce: tre strade diverse per una stessa direzione, quella di una Calabria più consapevole, più giusta e capace di credere ancora nel proprio futuro.