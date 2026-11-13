All’Università “Mediterranea” si è svolta la tappa calabrese del tour “Progettare il futuro. Inarcassa incontra i territori”. Autorità, ordini professionali, studenti e liberi professionisti insieme per una giornata dedicata a previdenza, assistenza, innovazione e nuove prospettive

Ha fatto tappa a Reggio Calabria il tour di Inarcassa "Progettare il futuro. Inarcassa incontra i territori". L’iniziativa, promossa dalla Cassa di previdenza e assistenza di ingegneri e architetti liberi professionisti, è nata per rafforzare il dialogo dell’Ente con studenti, associati, ordini professionali e istituzioni locali. Ospitata presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria, l’iniziativa ha offerto occasioni di confronto e approfondimento sui temi della previdenza, dell'assistenza e della sostenibilità delle professioni tecniche.

In Calabria Inarcassa conta 4.901 iscritti, di cui 2.851 ingegneri e 2.050 architetti. Gli under 35 rappresentano l'11,8% del totale degli associati nella regione, con una composizione pari al 60,9% di uomini e al 39,1% di donne.

Oltre al Presidente di Inarcassa Massimo Garbari alla giornata di lavori hanno preso parte, tra gli altri, il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, l'Assessore della Regione Calabria con deleghe all'Istruzione, allo Sport e alle Politiche giovanili, Eulalia Micheli, l’Assessore del Comune di Reggio Calabria al Personale, Decentramento e Servizi demografici Antonino Maiolino e il Prorettore Vicario dell’Università di Reggio Calabria, Massimo Lauria.

Il Presidente di Inarcassa, Massimo Garbari, ha dichiarato: “Le innovazioni tecnologiche in atto e l'inverno demografico che colpisce particolarmente il nostro Paese rappresentano due sfide che coinvolgono anche Inarcassa e il mondo dei liberi professionisti. 'Progettare il futuro' nasce proprio dalla consapevolezza dei tempi che stiamo attraversando e dall'importanza di diffondere la cultura previdenziale tra i giovani architetti e ingegneri e tra gli studenti che si stanno avvicinando al mondo delle professioni tecniche. La conoscenza degli strumenti messi a disposizione dal nostro Ente è fondamentale per costruire percorsi di vita solidi e consapevoli".

Il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, ha dichiarato: «Parlare oggi di previdenza significa parlare soprattutto di futuro. La Calabria ha bisogno delle competenze e delle energie dei suoi giovani, in settori strategici come l'ingegneria e l'architettura, ma anche in tutti gli ambiti professionali che contribuiscono alla crescita e allo sviluppo del nostro territorio. Come Consiglio regionale stiamo già investendo nel rapporto con le università e nella valorizzazione della ricerca. Ne è esempio il recente progetto da 133 mila euro con l'Università Mediterranea, che coinvolge quattro giovani ricercatori sui temi della mobilità e della logistica nell'Area dello Stretto. Un impegno concreto che si accompagna al dialogo con gli Ordini professionali e alla necessità di garantire tutele e prospettive ai giovani, affinché possano costruire il proprio futuro nella nostra Calabria. Ben vengano, dunque, iniziative come questa di Inarcassa, che favoriscono il confronto e rafforzano il legame tra professioni, istituzioni e territorio».

L'Assessore regionale Eulalia Micheli ha dichiarato: «Progettare il futuro significa assumere oggi decisioni capaci di guardare oltre l’immediato. È un principio che guida anche l’impegno della Regione nei settori dell’istruzione, dello sport e delle politiche giovanili. Investire nella formazione vuol dire offrire ai giovani gli strumenti per costruire con consapevolezza il proprio percorso di vita e professionale. In questo cammino conoscere la previdenza fin dall’inizio della propria attività lavorativa significa acquisire consapevolezza delle scelte necessarie a tutelare il proprio futuro. È particolarmente significativo che questo confronto si svolga in un’università, luogo di incontro tra formazione e mondo delle professioni. La Calabria ha bisogno di giovani preparati, professionalità qualificate e opportunità concrete. Rafforzare il legame tra università, lavoro e territorio significa investire sulle competenze e creare le condizioni perché i giovani possano mettere a frutto i propri talenti nella nostra regione».

L’Assessore del Comune di Reggio Calabria Antonino Maiolino ha dichiarato: «La presenza di Inarcassa a Reggio Calabria rappresenta una preziosa occasione di confronto sul futuro delle professioni tecniche e sulle prospettive delle nuove generazioni. Ingegneri e architetti costituiscono un patrimonio di competenze fondamentale anche per la Pubblica Amministrazione, chiamata ad affrontare sfide sempre più complesse nella pianificazione del territorio, nella realizzazione delle opere pubbliche e nella qualità dei servizi. Come Amministrazione comunale, siamo consapevoli di quanto la valorizzazione del capitale umano, l'aggiornamento professionale e il ricambio generazionale siano determinanti per rendere la macchina amministrativa più efficiente e capace di rispondere alle esigenze della comunità. Il dialogo tra Università, ordini professionali, enti previdenziali e istituzioni rappresenta, dunque, una risorsa essenziale per costruire opportunità concrete e dare prospettive solide ai giovani talenti del nostro territorio».

La giornata si è articolata in due sessioni, che si sono tenute presso l'Aula Magna "Antonio Quistelli". L'incontro mattutino, rivolto ai delegati provinciali di Inarcassa, ai rappresentanti degli Ordini professionali della regione e alle associazioni di categoria, è stato dedicato ai temi della governance dell'Ente, all'innovazione organizzativa, alle strategie di sviluppo e degli strumenti assistenziali a disposizione degli iscritti. La partecipazione congiunta delle istituzioni, dell'Università e dei vertici di Inarcassa ha confermato la volontà condivisa di costruire un confronto concreto tra formazione e professione rivolto, in particolare, alle future generazioni di ingegneri e architetti.

Nella sessione del pomeriggio l’aula è stata aperta a studenti e giovani liberi professionisti, ai quali è stato dedicato il focus del confronto. Dopo i saluti istituzionali dell'Assessore Micheli e dei direttori dei dipartimenti coinvolti, Claudio De Capua (DIIES), Consuelo Nava (DeaD) e Giuseppe Barbaro (DICEAM), il Presidente Garbari ha illustrato le attività di Inarcassa e gli strumenti che mette a disposizione degli iscritti per accompagnare il loro percorso professionale e previdenziale. La giornata è proseguita con le testimonianze di due giovani liberi professionisti calabresi, che hanno condiviso le loro storie e le esperienze maturate nella fase di avvio della vita lavorativa. L’evento si è concluso con un confronto aperto ai partecipanti sui cambiamenti che stanno interessando il mondo delle professioni tecniche e sulle opportunità offerte da una pianificazione previdenziale consapevole.