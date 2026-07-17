Festa di classe dopo cinquanta anni per gli “studenti” della mitica sezione A del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria, che sono riusciti a rintracciarsi e ritrovarsi “qualche” anno dopo gli esami di maturità del luglio 1976, esattamente 50 anni fa.

Il senso di appartenenza a quella che è una scuola di eccellenza nel panorama scolastico cittadino e nazionale, e il senso di colleganza e amicizia ancora vivo a dispetto del tempo passato, ha fatto si che i “ragazzi” degli anni 70 si siano ritrovati nel ristorante Mimmo di Gallico per una cena all’insegna dei ricordi ma anche della condivisione e forse di un test di affettuosità e colleganza dei ragazzi di un tempo, forgiati dalla vita.

Una maglietta commemorativa prontamente realizzata e un menu stampato con qualche foto “d’epoca”, per una serata passata a ricordare vecchi e nuovi episodi, con una nota dolorosa per i compagni prematuramente persi per strada, e uno spaccato della vita cittadina degli anni 70, con bellicosi propositi di continuare a vedersi e frequentarsi, con l’impegno a ritrovare e rivedere anche gli altri compagni che oggi non hanno potuto essere presenti, nonché qualche fortunato docente che ancora ricorda quella classe di “ragazzacci” , però talentuosi, frequentanti quella che era la mitica sezione A , la prima e forse una delle più ricercate e apprezzate dell’epoca.

I presenti all’incontro, Franca Arcadi, Salvatore Barilla, Maria Grazia Calipari, Rocco Catalano, Ketty Cutrupi, Francesco Liconti, Paolo Minniti, Giuseppe Naim, Maria Luisa Panarello, Gaetano Pellegrino, Sergio Postorino, Mario Quattrone, Aldo Rotilio, Tiziano Sconti, Elio Sità, Annamaria Silva, Angela Turiano .

“ A distanza” non hanno mai fatto mancare la loro partecipazione nella chat di gruppo Ciccio Nicolò, Katia Mammola, Nunzia Palumbo, Antonio Romeo, Michele Loria, Linda Nappa, Paolo Frascati, Mary Giordano, Sandro Iannò, Marina Zanti, così come hanno fatto pervenire un saluto altre due “vinciane” doc, Pina Novello, professore ordinario e già vicepreside della facoltà di ingegneria al Politecnico di Torino, diplomatasi negli anni 60, la prima presidente dell’associazione ex alunni del Vinci fondata nel 2012 e Giusi Princi, “mitica” dirigente del Liceo negli anni d’oro, poi passata alla politica, ma sempre vicina a quella che sente sempre come la “sua” scuola.

La classica torta con dedica speciale “Assolutamente maturi! Liceo Scientifico Leonardo da Vinci sezione A anni 1971- 1976 “ha chiuso una bella giornata densa di significati e valori.