Proiettarsi nel futuro con entusiasmo, creatività e partecipazione, per sviluppare il pensiero critico e riflettere sul proprio contributo in un mondo in continua evoluzione. Questo l’intento del progetto “Ragazzi in “Aula”, giunto all’XI edizione e dedicato alla memoria di Fabiana Luzzi, giovane vittima di femminicidio, nel 2013, a Corigliano - Rossano. Il concorso, promosso dal Consiglio regionale della Calabria in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e il Coordinamento regionale delle Consulte Studentesche, quest’anno si è focalizzato sul tema “Il futuro che immaginiAMO: come sarà il mondo fra 50 anni”, che ha spinto le giovani generazioni a riflettere sulle sfide dei cambiamenti climatici e dell'irrompere dell’intelligenza artificiale.

Ad aggiudicarsi il secondo posto, nella sezione B, riservata alle scuole secondarie di primo grado, è il poster illustrato “L’ultimo battito verde” delle alunne Claudia Sorgonà, Miriam D’Amico e Chiara Monorchio, classe 3^H dell’Istituto Comprensivo “Catanoso - De Gasperi - S. Sperato - Cardeto”. ‹‹Il disegno è per noi un grido d'allarme - spiegano le studentesse reggine - Ci mostra un mondo dove abbiamo tutta la tecnologia possibile, come droni, capsule per viaggiare, energia infinita, ma abbiamo perso il contatto con la Terra. Ci siamo chieste: ha davvero senso correre verso il progresso, se poi dobbiamo rinunciare a respirare? Si tratta di un monito che ci ricorda che tocca a noi proteggere l'ultimo battito verde del pianeta››.

Al centro dell’opera si staglia la città soffocante, che sembra aver dichiarato guerra all'ambiente, con palazzi altissimi di cemento e pavimenti densi di circuiti luminosi simili a vene artificiali.

‹‹Le alunne hanno affrontato il progetto con entusiasmo, sensibilità e maturità, confrontandosi attivamente sulle tematiche proposte e realizzando un elaborato che esprime in modo efficace le loro idee e preoccupazioni per il futuro del pianeta. - osserva Maria Grazia Gangeri, docente di Arte e Immagine, che ha supportato le allieve durante il percorso - Sono stati scelti materiali ideali per enfatizzare il contrasto tra la vitalità della natura e la rigidità del mondo tecnologico rappresentato››. Nel corso della cerimonia di premiazione, svoltasi lo scorso 29 maggio, nell’Aula Consiliare “Francesco Fortugno” di Palazzo Campanella, sono stati consegnati anche gli assegni simbolici, gli attestati e sono stati proiettati i lavori realizzati da tutte le scuole partecipanti. ‹‹Questo premio dimostra come il nostro Istituto sia un laboratorio vivo di cittadinanza attiva - dichiara il Dirigente Scolastico, il Prof. Marco Geria - Complimenti ai nostri studenti e ai docenti che, con passione, guidano i nostri giovani a diventare i veri protagonisti consapevoli del mondo di domani››.