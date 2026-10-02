Le verifiche hanno consentito di valutare il comportamento elastico della struttura
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Anas ha eseguito il monitoraggio strumentale del viadotto “Torbido”, situato al km 6,988 della A2 Diramazione Reggio Calabria, in occasione del transito di due trasporti eccezionali del peso di 86,15 e 89,65 tonnellate.
Il viadotto “Torbido” ha uno sviluppo di circa 354 metri ed è composto da 11 campate, di cui 5 a graticcio lato Salerno e 3 lato Reggio con luce di 27 metri, e 3 campate centrali ad arco di 43 metri.
L’opera è stata interamente monitorata dai tecnici della Struttura Territoriale Calabria, con modalità mista statica e dinamica, mediante stazione di monitoraggio e supporto droni.
La procedura ha previsto l’ispezione pre-transito, il rilievo degli abbassamenti e dei ritorni elastici nei punti significativi durante il transito notturno e l’ispezione post-transito.
Le verifiche hanno consentito di valutare il comportamento elastico della struttura, in conformità alla modellazione FEM (Finite Element Method).