Venerdì 17 luglio, alla Casa della Solidarietà di Catona, la Messa celebrata dall'Arcivescovo Fortunato Morrone e la cerimonia di intitolazione del servizio in memoria del sacerdote, guida spirituale e punto di riferimento dell'associazione

Sarà l’Arcivescovo di Reggio Calabria S.E. Fortunato Morrone a suggellare un momento dall’alto valore simbolico e soprattutto di riconoscenza, per una figura che è sempre stata vicina al percorso sociale di Nuova Solidarietà, seguendo con amorevole attenzione i passaggi che l’ hanno resa un punto di riferimento per il territorio e per il terzo settore.

Venerdì 17 luglio alle ore 18.00, presso la Casa della Solidarietà ‘Pasquale Rotatore’, a Catona, sarà celebrata una Messa in memoria di Don Antonino Iachino, amico e guida spirituale dell’Associazione Nuova Solidarietà.

A due mesi dalla sua morte, sarà intitolato il servizio del Centro d’ascolto dell’associazione, nato grazie alla guida e al sostegno umano e pastorale proprio di Don Iachino.

Nuova Solidarietà con un gesto concreto intende riconoscere a Don Nino e alla sua memoria, quella testimonianza autentica di fede e di carità verso gli ultimi che ha caratterizzato la sua vita, non solo attraverso l’impegno pastorale, ma anche per la sua costante prossimità a quelle realtà associative, come Nuova Solidarietà, impegnate ad alleviare le pene dei più bisognosi.