Si è tenuta mercoledì pomeriggio a Palazzo San Giorgio la conferenza stampa di presentazione della quinta edizione del Trofeo Anassilao, organizzata da Italica Sport con il supporto della Regione Calabria.

Al tavolo del Salone dei Lampadari l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Reggio Calabria Lucia Fio, il vice capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio Regionale Sabina Cannizzaro, il delegato del Coni Calabria e presidente Asc Antonio Eraclini e il presidente dell’Italica Sport Marco Francesco Polimeni.

La manifestazione avrà come special guest tre sportivi di livello internazionale: per il nuoto Filippo Magnini (due volte campione del mondo e medaglia di bronzo ad Atene 2004), per l’Mma Alessio Sakara (campione del mondo Bkfc) e per il pattinaggio artistico Raoul Allegranti (campione europeo e vice campione del mondo). Tutti e tre, che saranno in città nei giorni del Trofeo, hanno inviato un videomessaggio di saluto e invito a partecipare alla manifestazione.

“Per Reggio - ha detto il presidente di Italica Sport Polimeni - sarà un’occasione unica. Vogliamo che i nostri giovani li guardino da vicino e capiscano che i risultati arrivano con l’impegno e il rispetto per i valori che lo sport insegna”.

Per la città si rinnova l’appuntamento con un evento multidisciplinare che proporrà quattro giornate di sport, cultura e territorio, con le gare di nuoto e di pattinaggio artistico e una manifestazione internazionale di Mma.

Giovedì 19 si parte con una serie di iniziative volte alla scoperta del territorio: dall’Aspromonte al centro città con il Museo ed il Lungomare. Escursioni e visite guidate saranno messe a disposizione gratuitamente per atleti, delegazioni e famiglie che arriveranno in città.

Venerdì 20 la cerimonia inaugurale del Trofeo riservata alle scuole al Cine Teatro Odeon. Sarà anche la sede di un convegno sul bullismo dal titolo: “Il coraggio di dire no” in cui sarà coinvolto Alessio Sakara, sempre in prima linea nelle campagne di sensibilizzazione sul tema.

Contestualmente ci sarà la consegna dei Premi Anassilao. I premiati sono stati svelati dal presidente di Italica Sport Polimeni nel corso della presentazione. Si tratta dell’attore Marcello Fonte per la Cultura, l’azienda Capua 1880 per l'Impresa, l’ex pallavolista Antonella Del Core per lo Sport e il magistrato Roberto Di Palma per il Sociale.

Delle gare di nuoto ha parlato Antonino Rossi, direttore generale e organizzativo di Italica Sport. Le categorie coinvolte vanno dagli Esordienti agli Assoluti. In vasca ci saranno anche gli atleti Special Olympics dell'Associazione Andromeda e quelli paralimpici della FINP. Quello dell’inclusione è, tra l’altro, uno dei temi a cui la manifestazione guarda con grande attenzione a conferma della mission anche sociale dell’evento.

Il Trofeo Anassilao del nuoto andrà alla società che avrà ottenuto il totale più alto dalla somma dei punteggi Fina, il Trofeo del Tiranno all'allenatore della squadra vincitrice e le Coppe dell'Olimpo alla migliore prestazione tecnica maschile e femminile. Ci sarà anche il premio speciale dello sponsor Swim Lab.

Novità per il pattinaggio artistico rispetto alle passate edizioni. La responsabile organizzativa del settore Emilia Labate ha spiegato che la gara ospiterà società da tutta Italia: nelle precedenti edizioni aveva coinvolto solo Calabria e Sicilia, adesso diventa nazionale.

Per l'Mma ha parlato Giuseppe Chirico, responsabile del settore e rappresentante regionale di Federkombat. Ha ringraziato la federazione nazionale, che ha creduto nell'iniziativa voluta da Polimeni e porterà Reggio al centro delle arti marziali miste..

Le competizioni di Mma si svolgeranno al Pianeta Viola “Massimo Mazzetto”. Il Parco Caserta Sport Village, gestito da Italica Sport, ospiterà il cuore della manifestazione e diventerà un vero e proprio villaggio dello sport. Le attività fitness programmate, per chi si prenoterà, saranno aperte a tutti.

Venerdì 20 è in programma un convegno sulla nutrizione sportiva e una lezione di acquafitness con musica subacquea in cuffia.

In chiusura Polimeni ha ringraziato anche il sindaco Francesco Cannizzaro e le istituzioni presenti.