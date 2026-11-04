L’iniziativa coinvolge gli istituti “Campanella”, “Gullì” e una scuola di formazione. Ospite il maestro Giovanni Baglioni
Tutti gli articoli di Società
PHOTO
Siglato l'accordo di rete "Musica ed emozioni" tra il Liceo Classico "T. Campanella" - scuola polo -, il Liceo delle Scienze Umane "T. Gulli"- indirizzo musicale - e la scuola di formazione "Genesi Lavoro - ETS".
Il percorso guiderà gli studenti alla scoperta delle loro emozioni, inclinazioni, attitudini.
All’interno del progetto, a cui parteciperanno in veste di formatori orientatori, psicologi ed esperti di comunicazione, vi saranno momenti dedicati all’orientamento, alla comunicazione e alle relazioni umane.
La seconda parte del percorso si attuerà in presenza del Maestro Giovanni Baglioni, testimone in prima persona del valore emozionale e della spinta propulsiva della musica.
Il maestro Baglioni condurrà un seminario, probabilmente nel mese di dicembre 2026, con il gruppo degli studenti delle due scuole, a coronamento del progetto-classe