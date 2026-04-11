Residenti segnalano criticità persistenti e lavori non risolutivi: rischio per automobilisti e centauri

Buche, asfalto deteriorato e interventi che non reggono nel tempo. È la situazione segnalata da alcuni residenti nella zona compresa tra Via Villini Svizzeri, Villini Svizzeri Diramazione Gulli e Cappuccinelli, a Reggio Calabria, dove le condizioni del manto stradale continuano a creare disagi e preoccupazione.

Secondo quanto riferito, la presenza di numerose buche renderebbe «sempre più difficoltoso e pericoloso il transito di autoveicoli e ciclomotori», con il concreto rischio di danni ai mezzi e possibili incidenti. Una criticità che, stando alle segnalazioni, si trascinerebbe da tempo nonostante le ripetute richieste di intervento rivolte all’Amministrazione comunale.

A peggiorare il quadro, anche la qualità degli interventi effettuati. «Gli interventi riparatori, sporadici e con enorme ritardo, non risultano eseguiti a regola d’arte», viene evidenziato, sottolineando come le soluzioni adottate si rivelino spesso temporanee e inefficaci.

Un esempio riguarda un intervento eseguito il 26 marzo scorso in Via Villini Svizzeri, dove sarebbero state chiuse solo due buche su sei presenti nello stesso tratto. «Dopo circa 48 ore le stesse si sono già riaperte», viene segnalato, evidenziando come il problema si sia ripresentato nel giro di pochi giorni.

Da qui l’ennesimo appello affinché si intervenga in maniera strutturale e risolutiva, mettendo in sicurezza un’area che quotidianamente viene attraversata da residenti e automobilisti. Una situazione che, se non affrontata in tempi brevi, rischia di aggravarsi ulteriormente.