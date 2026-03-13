In occasione della Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie, sabato 21 marzo alle ore 17:30 Reggio per tuttə e Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie promuovono un incontro presso la sede di Libera (Via Paolo Pellicano 21/H) per aprire uno spazio di confronto sul rapporto tra patriarcato e ’ndrangheta.

L’evento, intitolato Reggio Libera tuttə, si inserisce all’interno del Percorso cittadino sulla Parità di Genere – Reggio per tuttə, che a partire da novembre ha proposto in città laboratori partecipati e momenti di incontro più informali, con l’obiettivo di creare spazi accessibili in cui discutere di questioni di genere e di come queste attraversino la vita quotidiana e lo spazio pubblico.

In occasione della ricorrenza del 21 marzo il gruppo promotore, insieme a Libera, ha scelto di affrontare il tema delle mafie attraverso una lente che guarda alle strutture patriarcali del sistema. Partendo dalle storie di diverse donne calabresi, che con coraggio hanno scelto la strada della legalità rifiutando le logiche mafiose, l’incontro offrirà l’occasione di riflettere insieme su come la ’ndrangheta si fondi su strutture familiari gerarchiche patriarcali.

Partendo da questi elementi, l’obiettivo delle realtà promotrici dell’incontro è di stimolare una riflessione critica sul ruolo del genere nella criminalità organizzata.

La partecipazione è gratuita e aperta a tuttə.