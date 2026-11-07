Mattia Villardita, che da dieci anni porta gioia e speranza nei reparti pediatrici d'Italia trasformando il proprio dolore d'infanzia in altruismo, è stato accolto dal sindaco in un emozionante incontro all’insegna del motto «Da grandi poteri derivano grandi responsabilità»

Ci sono storie capaci di superare le barriere del dolore e trasformarsi in pura luce per gli altri. È il caso di Mattia Villardita, il celebre "Spider-Man dei bambini", che questa mattina è stato accolto ufficialmente dal sindaco Francesco Cannizzaro a Palazzo Alvaro per un ringraziamento speciale a nome di tutta la cittadinanza.

Da quasi dieci anni, Villardita indossa i panni del supereroe più amato dai più piccoli per portare avanti una straordinaria missione di solidarietà itinerante. Il suo viaggio lo conduce costantemente nei reparti di pediatria degli ospedali di tutta Italia, con l'unico obiettivo di regalare momenti di spensieratezza, sorrisi e speranza ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. Una missione che, come sottolineato durante l'incontro, lo rende un vero e proprio supereroe della vita reale.

La forza del messaggio di Mattia risiede tuttavia nelle sue radici. Dietro la maschera dell'eroe si nasconde infatti una vicenda personale profondamente segnata, fin dall'infanzia, dalla sofferenza e da lunghi e complessi periodi di degenza ospedaliera. È proprio da quel dolore che è nata la scintilla: Villardita ha saputo trasformare il proprio vissuto in un’occasione straordinaria di altruismo e vicinanza verso chi oggi affronta le stesse identiche battaglie.

L'incontro a Palazzo Alvaro, i cui contenuti sono stati diffusi sui canali social del primo cittadino, ha celebrato non solo l'impegno sociale, ma anche la grande lezione di vita che questo ragazzo sa trasmettere con profonda naturalezza a grandi e bambini. Nella Sala Ferro è risuonato anche il motto più celebre legato al personaggio di Spider-Man: «Da grandi poteri derivano grandi responsabilità». Al termine della visita, il sindaco ha voluto esprimere la profonda gratitudine della comunità con un caloroso messaggio: "Reggio ti è grata. A presto rivederci".