VIDEO | Nuove prospettive si profilano per la zona ma occorre riutilizzare gli spazi liberati e bonificare quelli ancora in preda all’incuria e sui quali insistono case fatiscenti e diroccate. L’appello del comitato di quartiere Ferrovieri Pescatori

Un imponente intervento di pulizia di via Fratelli Spagnolo nella zona sud di Reggio Calabria fa ben sperare per il quartiere Ferrovieri Pescatori ma non basta

Finalmente via Fratelli Spagnolo, nel cuore del quartiere Ferrovieri Pescatori a Reggio Calabria, interessata da una pulizia straordinaria eseguita dall’amministrazione comunale che ha restituito decoro a un’ampia zona, volge alla rinascita. Una prospettiva ancora solo tale e che vive, e non è l’unica zona ad assumere questa dimensione di doppiezza e sospensione, sotto minaccia. A minacciare ci sono gli avventori pronti ad approfittare dell’inerzia istituzionale per degradare nuovamente lo spazio liberato, abbandonando ogni genere di rifiuto, e le vecchie baracche – discariche, ancora non demolite e non rimosse, a monito della condizione di incuria in la strada potrebbe continuare a essere lasciata.

E, così, quello spazio ripulito, dove per altro insiste una colonia felina censita, stride con le baracche diroccate, divenute ricettacolo di ogni tipo di rifiuto e che continuano a deturpare la zona.

Via Fratelli Spagnolo Reggio Calabria tra degrado e prospettive di rinascita maggio 2026

Il comitato di quartiere Ferrovieri Pescatori, da sempre attento anche questa zona e già parte attiva nel sollecitare la pulizia, continua a vigilare e adesso invoca interventi di valorizzazione degli spazi in modo da opporre un deterrente a coloro che potrebbero tornare a ridurre l’area a discarica a cielo aperto, vanificando così l’intervento.

«Ci siamo attivati molto – spiega Filomena Malara, presidente del Comitato di quartiere Ferrovieri Pescatori di Reggio Calabria - per ottenere questo intervento che il Comune ha eseguito con una spesa di 22mila euro . Ma c’è il rischio di azzerare questo risultato e di rendere la spesa sostenuta uno spreco. Abbiamo già dovuto chiedere che venissero ritirati dei rifiuti abbandonati nell’area. Dunque è chiaro cosa accadrà se lo spazio non verrà fruito. E allora non possiamo accettare che si ci fermi qui, alla sola per quanto essenziale pulizia».

Ecco le proposte del comitato di quartiere Ferrovieri Pescatori di Reggio.

«Questa area, a lungo una discarica a cielo aperto, per rinascere davvero deve diventare uno spazio comune e non restare un luogo abbandonato che presto tornerebbe ostaggio di inciviltà e degrado. Qui noi immaginiamo una piccola piazza con della ghiaia a terra in modo da garantire la permeabilità del terreno, delle panchine e un’installazione di un artista locale. Abbiamo già inviato via pec all’amministrazione comunale le nostre proposte e ci auguriamo che vengano prese in considerazione.

Abbiamo anche chiesto un impianto di videosorveglianza al fine di monitorare almeno per i primi tempi la zona per anni trattata come una discarica. Occorre un progetto per questo spazio come occorre che gli altri già esistenti come quello sul viale Galileo Galilei riferito alle alberature e ai sottoservizi, vengano realizzati. Questo quartiere merita più attenzione», conclude Filomena Malara, presidente del Comitato di quartiere Ferrovieri Pescatori di Reggio Calabria.