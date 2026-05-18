ReggioCalabriaGuide.it amplia la propria rete di collaborazioni e avvia una nuova partnership con InCalabria, piattaforma dedicata alla selezione e alla prenotazione di esperienze turistiche in Calabria.

L’intesa si inserisce nel percorso avviato dalla web app turistica promossa da Confesercenti Reggio Calabria e realizzata da A&S Promotion, che punta a mettere in relazione strumenti, operatori e piattaforme complementari per rendere più semplice e completa l’esperienza di chi visita la città e l’area metropolitana.

Un percorso iniziato nei mesi scorsi attraverso la partnership con MetaReggio, portale orientato al mondo dell’accoglienza, dei servizi al soggiorno e del supporto ai visitatori, e che oggi si arricchisce con InCalabria sul versante delle esperienze prenotabili.

All’interno di ReggioCalabriaGuide.it sarà presente una scheda dedicata a InCalabria, con una prima selezione di esperienze disponibili tra Reggio Calabria, l’Aspromonte e la Costa Viola. Tra queste il Jeep Tour con pranzo tipico nei Borghi Fantasma dell’Aspromonte, l’arrampicata su roccia a Bagnara, la passeggiata a cavallo tra mare e monti nell’area di Reggio Calabria e il trekking al Piccolo Canyon di Cambareri.

Il dato più significativo, però, non è soltanto l’inserimento di nuove proposte all’interno della piattaforma, ma la costruzione progressiva di un sistema di relazioni tra soggetti digitali diversi e complementari.

A questa strategia di collaborazione digitale si affianca il lavoro istituzionale e territoriale costruito negli ultimi anni. ReggioCalabriaGuide.it ha formalizzato collaborazioni con luoghi e soggetti strategici per l’accoglienza turistica, come l’Aeroporto dello Stretto, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e ATAM, attraverso l’infopoint turistico sul Corso Garibaldi. Il progetto ha inoltre ottenuto il patrocinio gratuito del Comune di Reggio Calabria e della Città Metropolitana.

In questo quadro, ReggioCalabriaGuide.it svolge una funzione di orientamento territoriale: aiuta il turista a trovare luoghi da visitare, attività, ristoranti, servizi, eventi, prodotti tipici, trasporti, escursioni e informazioni utili durante il soggiorno, valorizzando il tessuto commerciale e imprenditoriale reggino.

InCalabria aggiunge una dimensione più verticale sulle esperienze organizzate, mentre MetaReggio rafforza il versante dell’accoglienza.

Tre piattaforme diverse ma con una logica comune: rendere il territorio più leggibile, più accessibile e più facile da vivere per chi arriva a Reggio Calabria e nella sua area metropolitana.

«Questa collaborazione va letta dentro una visione più ampia», dichiara Claudio Aloisio, Presidente di Confesercenti Reggio Calabria. «Il turismo non cresce se ogni soggetto procede da solo, chiuso nel proprio spazio. Cresce quando le competenze si parlano, quando le piattaforme si integrano, quando il turista trova percorsi semplici e quando gli operatori del territorio vengono messi nelle condizioni di essere più visibili, più raggiungibili e più connessi».

«Il nostro obiettivo, prosegue Aloisio, è contribuire alla costruzione di una rete turistica più matura. Una rete fatta di imprese, servizi, esperienze, accoglienza, strumenti digitali, luoghi istituzionali e contenuti capaci di raccontare il territorio in modo concreto. Reggio Calabria e la sua area metropolitana hanno bisogno di questo: non solo promozione, ma organizzazione; non solo narrazione, ma connessione; non solo bellezza da mostrare, ma esperienze da rendere realmente fruibili».

Con questa nuova collaborazione, ReggioCalabriaGuide.it rafforza il proprio ruolo di piattaforma aperta, dinamica e orientata alla valorizzazione del territorio metropolitano, in una prospettiva che guarda al turismo come sistema e non come somma di iniziative isolate.