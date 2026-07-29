“Reinserirsi nel mondo dopo aver vissuto momenti difficili non è soltanto trovare un lavoro, ma riacquisire fiducia, competenze, curare relazioni ed essere protagonisti del proprio futuro.”

Su questi capisaldi verte il Progetto “Reintegra – Dalla Comunità al reinserimento sociale e lavorativo” finanziato dai fondi per l’otto per mille a gestione statale.

Si tratta di un progetto interregionale che nasce dalla collaborazione tra le comunità terapeutiche Casa dei Giovani ente capofila del Progetto, Casa Emmaus di Iglesias e Cereso Ets di Reggio Calabria, con l’obiettivo di promuovere percorsi concreti di reinserimento lavorativo per persone che stanno lottando contro una forma di dipendenza patologica, attraverso fasi di orientamento, formazione e tirocinio.

Domani 30 luglio 2026 alle ore 18 presso la Sala “Totò Polimeni” del Parco della Mondialità di Gallico, si terrà l’evento di presentazione del Progetto alla presenza di autorità civili e religiose.

I lavori, introdotti dai saluti istituzionali di don Matteo De Pietro, presidente del Cereso e di Biagio Sciortino, responsabile Ente Capofila, saranno moderati dalla dr.ssa Maria Angela Ambrogio, coordinatrice del progetto; interverrà, quindi, Antonella Muscatello, Responsabile del Servizio Terapeutico Residenziale del Cereso Ets, ci sarà occasione di ascoltare una significativa testimonianza di un ospite e a seguire interverranno Marina Passalacqua dirigente dell’Udepe di Reggio Calabria e Martina Labate responsabile dell’Ente di Formazione Cifap

Le conclusioni saranno affidate all’avvocato Luciano Squillaci, presidente della Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche.