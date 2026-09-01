Dopo anni di abbandono ed a seguito dei lavori di ristrutturazione effettuati grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ritorna a splendere la Piscina Comunale di Siderno: la storica struttura, una piccola perla degli impianti sportivi nel cuore della Locride e abbandonata da moltissimi anni, riprenderà le sue attività a partire dal 10 settembre 2026, giorno in cui ripartiranno le iscrizioni per l’attività natatoria. La gestione, dopo apposito bando di gara, è stata affidata alla Sport4Life di Carmine Manna, società tra le più longeve nella sua categoria in Calabria e che ha gestito alcuni tra i più importanti impianti del meridione.

I lavori di ristrutturazione e la nuova gestione erano stati presentati alla cittadinanza nei primi mesi del 2026 in un’apposita conferenza stampa: da lì in poi, si è lavorato per completare le necessarie autorizzazioni burocratiche e per verificare il corretto funzionamento degli impianti, necessario a causa del lungo stop della struttura e delle sue infrastrutture, fino ad arrivare alla piena messa in opera. Dal 10 settembre, infatti, sarà possibile iscriversi ai corsi ed alle attività che verranno erogate nel rinnovato impianto comunale e per il quale saranno, nelle prossime settimane, rese note tutte le informazioni disponibili.

«Per noi è un onore – ha spiegato Carmine Manna – e un onere far ripartire una struttura storica nel panorama calabrese. Questa piscina rappresenta un piccolo gioiello che negli anni era stato abbandonato, ma che grazie all’impegno di questa amministrazione è stato ripristinato. Ci sono stati dei fisiologici ritardi, in queste settimane, dovuti principalmente al fatto che quando un impianto così importante resta fermo per tanto tempo è naturale che non tutto funzioni a dovere: sono stati però messi in atto i necessari correttivi in tempi record, intervenendo sulle criticità emerse, e siamo adesso pronti per restituire alla collettività una nuova opportunità di sport e aggregazione».

«Siamo estremamente felici – ha spiegato il sindaco di Siderno, Mariateresa Fragomeni – di poter riaprire i cancelli di una struttura che è stata chiusa per troppo tempo. In questi anni abbiamo lavorato in maniera importante sulla programmazione e sul recupero delle tante opere pubbliche e delle strutture presenti sul territorio, grazie a un utilizzo attento delle risorse e dei bandi: questo è l’ennesimo tassello di una città che guarda con sempre maggiore attenzione alle politiche sportive ed al benessere dei cittadini».

Tutti i dettagli sulle campagne di abbonamenti, sui piani tariffari e sulle attività previste saranno resi noti nei prossimi giorni sui canali di comunicazione della nuova struttura che saranno a breve operativi.