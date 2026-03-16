Sono ufficialmente ripartiti i cantieri per la realizzazione della nuova piscina comunale, situata nell’area retrostante la curva Sud dello Stadio Oreste Granillo. Dopo un breve rallentamento nei mesi scorsi, dovuto al subentro di alcune problematiche tecniche emerse durante la fase esecutiva, l’intervento ha ora ripreso il suo corso.



Il progetto, dal valore complessivo di oltre 6 milioni di euro (5 milioni stanziati da Sport e Salute, cui si aggiungono ulteriori 1,1 milioni di euro stanziati dalla stessa Società dello Stato che promuove lo sport e i corretti stili di vita), rappresenta uno dei tasselli fondamentali per la riqualificazione della zona sud, in uno dei quartieri più popolosi storicamente legato allo sport, grazie alla presenza dello Stadio Granillo e di altre strutture sportive di pregio. L’opera andrà a inserirsi in un contesto già interessato da importanti trasformazioni urbane, come i lavori del cosiddetto "Palloncino", sempre a ridosso dello Stadio, e gli interventi previsti dal programma Pinqua (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare), contribuendo a ridisegnare il volto dell'intera area.



Alla firma per la riconsegna del cantiere erano presenti, in rappresentanza di Sport e Salute, Antonio Stanziola e Walter Malacrino, insieme ai tecnici dell'impresa incaricata dei lavori. La conclusione dell'intervento è prevista per il 20 aprile 2027.

Grande soddisfazione è stata espressa dal consigliere comunale delegato allo Sport, Giovanni Latella, che ha seguito personalmente la fase di sblocco del cantiere.

«Esprimiamo viva soddisfazione per la ripartenza di un’opera strategica per la città e per il mondo sportivo reggino. Si tratta di un intervento imponente, del valore di più di 6 milioni di euro, che non solo doterà Reggio di un'infrastruttura moderna e funzionale, ma contribuirà in maniera determinante alla rigenerazione dell'intero quadrante sud della Città.

Desidero rivolgere un sentito ringraziamento – ha proseguito Latella – al già Sindaco Giuseppe Falcomatà, che ha fortemente voluto e impostato questo percorso, grazie alla disponibilità dell'allora Presidente del Coni Giovanni Malagò, al Sindaco facente funzioni Mimmo Battaglia e all’Assessore ai Lavori Pubblici Paolo Brunetti, per la costante e preziosa attenzione che stanno riservando al monitoraggio e all'esecuzione dei lavori. La macchina amministrativa è al lavoro per garantire il rispetto del cronoprogramma, con l'obiettivo di consegnare alla città un impianto all'avanguardia entro la primavera del 2027».