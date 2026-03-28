Adottare significa innanzi tutto dare una famiglia ad un bambino che non ce l'ha. il soggetto principale è pertanto il bambino. Si tratta di una decisione importante, una scelta consapevole di accoglienza, sia che si tratta di un’adozione internazionale, sia che si tratti di un’adozione nazionale. È quindi una scelta di vita prima ancora che una serie di cose da fare. Sarà questo il tema dell’incontro promosso dal Centro Comunitario Agape, dal Forum delle associazioni familiari, della comunità papa Giovanni XXIII di Rimini, con la collaborazione del Comune di Villa S.G. Per Mario Nasone, coordinatore del progetto CASA all’interno del quale è stato inserito questo evento, per chi si vuole avvicinare a questa esperienza è necessario farsi una cultura sull'adozione quindi, partecipare a serate formative, leggere libri a tematiche adottive, ascoltare esperienze di famiglie adottive, tutte azioni che possono aiutare a conoscere meglio sia i lati positivi sia le difficoltà connesse con il processo adottivo, consentendo così di giungere ad una decisione consapevole in merito alla scelta da intraprendere. Quali sono oggi i nuovi percorsi per una pratica di adozione? Quali sono i nuovi compiti affidati agli operatori dei servizi socioassistenziali? Qual è il ruolo del giudice minorile? Come si valuta una coppia? Come si fa un progetto formativo all'interno di una ASL o di un ente autorizzato? E quali sono le novità in campo legislativo e sociale, e quali gli scenari futuri che accompagneranno i protagonisti dell'adozione comprese le agevolazioni economiche che sono state recentemente introdotte. Grazie alla collaborazione di diversi esperti impegnati nei vari settori del percorso adottivo, il progetto CASA intende offrire tutti gli strumenti per un aggiornamento sulle tematiche dell'adozione nazionale ed internazionale e per un accompagnamento delle coppie e/o dei singoli verso l’adozione. La prima tappa, alla quale seguiranno altre iniziative sul territorio villese e calabrese, sarà l’incontro organizzato c/o la parrocchia dell’Immacolata di Villa San Giovanni per LUNEDI 30 Marzo ore 18.00. Interverranno le famiglie adottive Francesca Chirico, Presidente diocesana dell’Azione Cattolica, Pasquale Cananzi, Pina Caserta e Carmelo Mordà, Ketty Calù referente servizi sociali Comune di Villa, coordina Alessandra Callea della Camera Minorile.