Il 22 giugno 2026, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, presso l’Aula Francesco Saverio Nesci del Dipartimento AGRARIA dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, a Vito di Reggio Calabria, si svolgerà il convegno scientifico dal titolo: “Uso di risorse idriche non convenzionali e risposta di piante orticole per uso alimentare in aree affette da salinità – Risultati di indagini sperimentali”.

È la giornata di divulgazione dei risultati scientifici del progetto: “Indicazioni sull’uso di risorse idriche non convenzionali e sulla conseguente risposta produttiva di piante per uso alimentare in aree affette da siccità”, finanziato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria (settore Agricoltura Caccia Pesca Micologia) per il Dipartimento AGRARIA dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria.

Come è noto, in alcune aree geografiche, le falde acquifere sono interessate dall’ingresso di acqua salata. Il cuneo salino (o intrusione marina) è un fenomeno idrogeologico per cui l'acqua salata del mare si infiltra nel sottosuolo, sostituendo, in misura diversa, le falde di acqua dolce. Dove ciò avviene, l’acqua per uso irriguo può presentare le problematiche che sono state studiate dalla ricerca scientifica che è stata svolta usando acqua irrigua a diverse concentrazioni di salinità su piante ortive di: pomodoro, melanzana e peperoncino. È stato valutato l’esito sul terreno, sulle piante e sui prodotti vegetali. Sono state utilizzate le strutture (serre, laboratori di ricerca, risorse informatiche per ricerche bibliografiche) del Dipartimento di AGRARIA dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.

Per l’evento in programma interverranno diverse personalità.

Saluti istituzionali: Prof. Giuseppe Zimbalatti, Magnifico Rettore dell’Ateneo di Reggio Calabria e Prof. Marco Poiana, Direttore del Dipartimento AGRARIA, UniRC.

Per la Città Metropolitana di Reggio Calabria interverranno: l’Ing. Domenica Catalfamo (Capo Dipartimento 3, Ambiente e Territorio); la Dott.ssa Maria Teresa Scolaro (Dirigente Settore 9, Agricoltura Caccia Pesca Micologia); la Dott.ssa Luciana I.F. Merolillo (E.Q. Settore 9, Agricoltura Caccia Pesca Micologia); il Dott. Antonino Siclari (E.Q. Settore 10, Tutela del Territorio e dell’Ambiente).

Interventi scientifici: Prof. Angelo Maria Giuffrè (Responsabile Scientifico del Progetto e Referente Scientifico della Unità di Ricerca 1); Prof. Agostino Sorgonà (Referente Scientifico della Unità di Ricerca 2); Prof. Demetrio Antonio Zema (Referente Scientifico della Unità di Ricerca 3); Dott.ssa Miriam Arianna Boninsegna (Borsista di ricerca), tutti afferenti al Dipartimento AGRARIA di Reggio Calabria.

Interventi tecnici: Dott. Agr. Michele Valenzise (Presidente Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, Provincia di Reggio Calabria); Dott.ssa Stefania Crucitti (Vice-Presidente Ordine dei Tecnologi Alimentari Basilicata e Calabria); Presidente Giuseppe Canale (Confagricoltura, Reggio Calabria); Presidente Federica Basile (Coldiretti, Reggio Calabria); il Presidente Salvatore Borruto (CIA Calabria Sud, Reggio Calabria).

Il convegno è accreditato per i crediti formativi per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali e all’Ordine dei Tecnologi Alimentari.

Introduzione ai lavori e moderatore: Prof. Angelo Maria Giuffrè, del Dipartimento AGRARIA di Reggio Calabria.

Il convegno è aperto a tutti.