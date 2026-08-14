Nuova energia ai grandi successi senza tempo della musica italiana: così il frontman Claudio Pintus, Joseph D'Arrigo alla tastiera, Paolo Cartisano alla batteria e Carmine Chirico alla chitarra emozionano il pubblico e uniscono generazioni

La musica italiana è un viaggio intenso ed entusiasmante. Con gli indomiti Briganti Italiani, ogni salto da un’epoca all’altra, è ritmo, emozione e divertimento. Una magia che fa incontrare Jimmy Fontana con Ligabue, i Ricchi e Poveri con Claudio Baglioni.

Con il frontman Claudio Pintus, Joseph D'Arrigo alla tastiera, Paolo Cartisano alla batteria e Carmine Chirico alla chitarra, questo viaggio ha fatto tappa anche al lido Clarissa di Palizzi Marina.

Qui in una sera di questa torrida estate, con il mar Ionio sullo sfondo, sulla sabbia ancora calda, sotto il cielo stellato e fatato di questo periodo di agosto, i Briganti italiani hanno portato il loro inconfondibile sound, appassionando il pubblico e non solo.

La musica ha risuonato forte, animando ogni angolo del lido, compresa la cucina dove chi entrava portava da fuori quell’energia, canticchiando motivi senza tempo ai quali i Briganti Italiani sanno sempre dare nuova linfa. Una cover band coinvolgente che canta grandi successi di altri ma che a questi successi dona tutta la propria energia e la propria originale impronta.

In una unica serata la musica italiana, ancora una volta ha fatto incontrare e cantare insieme diverse generazioni. Acceso il ricordo degli “amori appena nati e di amori già finiti” e di un Mondo che, già oltre 60 anni fa, non si fermava mai un momento. Consacrata ancora una volta l’eternità di “Questo piccolo grande amore” e di una maglietta fina che mai sarà demodé. Rinnovato l’appuntamento, sempre lo stesso da trent’anni, al bar Mario per ritrovarsi insieme, sempre pronti ad emozionarsi come la prima volta, perché in Certe notti “sei sveglio o non sarai sveglio mai”.

Uno spettacolo di ritmo ed emozioni. E il viaggio continua per altri lidi reggini. Domenica 16 agosto sarà la volta del Veliero a Saline Joniche. Stay tuned. Si inizia alle ore 22.