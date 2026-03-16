Nel cuore del borgo marino si è respirata un’atmosfera di emozione e orgoglio per celebrare un uomo che rappresenta la memoria viva di un secolo di storia, fatto di lavoro duro, mare, pesca e sacrifici. Francesco Lombardo ha attraversato cento anni di vita portando con sé i valori più profondi della cultura marinara: la fatica delle lunghe giornate in mare, il rispetto per le tradizioni e l’amore per la propria terra.

La sua storia è quella di tanti pescatori del borgo di Roccella Jonica, uomini che hanno costruito con tenacia e dignità il tessuto sociale del paese. Per decenni Lombardo ha solcato il mare con la sua barca, affrontando tempeste, notti di lavoro e sacrifici, sempre con lo sguardo rivolto all’orizzonte e al futuro della propria famiglia.

Il traguardo dei cento anni è diventato così un momento di festa collettiva per tutta la comunità. Alla celebrazione hanno preso parte anche le istituzioni cittadine, che hanno voluto rendere omaggio al centenario.

Presenti il sindaco di Roccella Jonica, Vittorio Zito, il presidente del Consiglio comunale Domenico Cartolano e l’assessore Francesco Scali, che hanno portato il saluto dell’amministrazione comunale e della cittadinanza, sottolineando l’importanza di figure come Francesco Lombardo per la memoria e l’identità del territorio.

«Festeggiare i cento anni di un uomo come Francesco Lombardo – è stato sottolineato durante la celebrazione – significa celebrare la storia di Roccella Jonica, la cultura del mare e il sacrificio di una generazione che ha costruito il presente con lavoro e dignità».

Tra sorrisi, ricordi e racconti di mare, la comunità si è stretta attorno al suo concittadino più longevo, simbolo di una tradizione che continua a vivere nelle nuove generazioni.

Cent’anni di vita, di onde, di reti e di storie: Francesco Lombardo resta oggi una delle testimonianze più autentiche dell’anima marinara di Roccella Jonica. Una festa che non è stata solo un compleanno, ma un tributo alla memoria, alla fatica e all’orgoglio di un intero borgo.