Partenza migliore non poteva esserci per l'edizione 2026 del Roccella Summer Festival. La celebre kermesse musicale ha aperto i battenti al Teatro al Castello mettendo subito a segno il primo tutto esaurito della stagione.

A riempire ogni ordine di posto della suggestiva arena roccellese sono stati i Modà, arrivati in Calabria con il loro "La Notte dei Romantici - Tour in Estate". Fin dalle prime note, la band guidata da Kekko Silvestre ha trascinato il pubblico ripercorrendo i brani più iconici del proprio repertorio, tra ballad romantiche e i successi che li hanno resi tra i gruppi più seguiti del pop italiano.

Tra i momenti più applauditi della serata, l'uscita sul palco della special guest Bianca Atzei, la cui intesa con la band ha regalato un segmento di concerto particolarmente intenso e partecipato.

La macchina organizzativa, coordinata da Ticket Service Calabria in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale di Roccella Jonica, ha gestito senza intoppi il notevole afflusso di appassionati arrivati da ogni parte della regione. Un debutto che conferma il valore della proposta artistica e la centralità del Teatro al Castello nella mappa dei grandi eventi dell'estate calabrese.

Con questo primo sold out, il Roccella Summer Festival manda in archivio un'ottima "buona la prima" e si proietta nel migliore dei modi verso i prossimi appuntamenti in cartellone.