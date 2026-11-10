L'iniziativa, che è stata promossa da AMA Calabria, associazione presieduta dal Maestro Francescantonio Pollice, in collaborazione con il Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, fortemente condivisa dalla dirigente scolastica Mariarosaria Russo, coinvolge alcune classi del liceo scientifico con un calendario già cadenzato.

L’iniziativa si inserisce nel percorso educativo dell’Istituto, che vede nell’orchestra della sede di Laureana di Borrello, diretta dal maestro Maurizio Managò, una delle sue espressioni più prestigiose.

Nell’auditorium dell’Istituto di Istruzione Superiore “Raffaele Piria” di Rosarno si è svolta la prima lezione di “Mettiamole fuori gioco”, il progetto di musicoterapia coordinato dalla prof.ssa Mariangela Preta.

Il primo appuntamento, di carattere introduttivo, ha previsto una valutazione iniziale delle inclinazioni naturali dei discenti. Il progetto proseguirà fino a febbraio con otto incontri di laboratorio, durante i quali l’ascolto guidato di brani musicali sarà accompagnato da momenti di riflessione individuale e di confronto in gruppo.

Uno stesso brano può suscitare ricordi, immagini e stati d’animo diversi. Condividere queste reazioni offre a ragazze e ragazzi l’occasione di trovare le parole per raccontare ciò che provano e di comprendere come i compagni possano vivere la stessa esperienza in modo differente.

Sul piano emotivo, il percorso mira ad aiutare gli studenti a riconoscere, esprimere e regolare le proprie emozioni. Sul piano relazionale, intende rafforzare l’empatia, l’ascolto reciproco e la capacità di collaborare, creando le condizioni perché ciascuno possa prendere la parola e sentirsi ascoltato.

Il lavoro sulle emozioni e sulle relazioni si lega all’educazione alla legalità e alla prevenzione dei condizionamenti mafiosi. Tra gli obiettivi del progetto c’è quello di aiutare ragazze e ragazzi a riconoscere le pressioni del gruppo, a esprimere il proprio dissenso e a compiere scelte autonome e responsabili.

Il laboratorio offre uno spazio in cui esercitare queste capacità a partire da situazioni vicine alla loro esperienza, come sostenere il proprio punto di vista quando è diverso da quello dei compagni o ascoltare un’opinione senza sentirsi obbligati a condividerla.

Il nuovo progetto si innesta su un lavoro che il Piria porta già avanti attraverso la musica. Nella sede di Laureana di Borrello, l’Istituto dispone di una prestigiosa orchestra, espressione del valore che la scuola attribuisce alla pratica musicale d’insieme.

Suonare in orchestra richiede studio individuale, attenzione al lavoro degli altri e responsabilità verso il risultato comune. Ogni musicista deve conoscere la propria parte, ascoltare le altre, rispettare le pause e riconoscere il momento in cui intervenire. Sono gesti attraverso i quali gli studenti imparano a collaborare e a dare valore al contributo di ciascuno.

La pratica orchestrale e il nuovo percorso laboratoriale contribuiscono, con modalità diverse, agli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa. Nell’orchestra gli studenti fanno esperienza della disciplina, della cooperazione e della responsabilità condivisa. Nei laboratori, l’ascolto musicale diventa un’occasione per sviluppare consapevolezza emotiva e autonomia di giudizio.

In entrambi i percorsi la musica arricchisce l’offerta formativa e dà agli studenti occasioni concrete per partecipare alla vita della comunità scolastica.

«Ho accolto con entusiasmo questa proposta progettuale del prof. Pollice perché educare alla legalità significa anche orientare gli studenti verso percorsi virtuosi e scelte responsabili».

«Nella nostra sede di Laureana di Borrello abbiamo un’orchestra di cui siamo orgogliosi. Chi suona insieme impara che la propria preparazione conta, che occorre saper ascoltare chi gli sta accanto e che il risultato dipende dall’impegno di tutti. È un’esperienza che dà concretezza agli obiettivi del nostro PTOF. Ringrazio il Conservatorio «Fausto Torrefranca» per questa collaborazione, la professoressa Mariangela Preta per il coordinamento e gli esperti che accompagneranno le classi lungo il percorso».

La supervisione dei laboratori è affidata alla musicologa e musicoterapeuta Diana Facchini, con il coinvolgimento dei musicoterapeuti Davide Rotella e Rosella Macrì.

Le attività si inseriscono nel progetto di ricerca Musica, emozioni e devianza sociale nelle aree ad alta vulnerabilità, la cui équipe è coordinata dalla prof.ssa Elvira Brattico. Lo studio esaminerà il rapporto tra l’ascolto musicale condiviso, la capacità di riconoscere e regolare le emozioni, l’empatia e la qualità delle relazioni nel gruppo.