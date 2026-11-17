È una raccolta dati indispensabile e innovativa quella a cui stanno lavorando i volontari del Servizio Civile Universale, in forza al Comune di San Ferdinando, per un’archiviazione ufficiale di numeri e statistiche che consentirà di produrre il primo «Registro Comunale dei Tumori» e una ordinata «Anagrafe Cimiteriale».

Risultati da tempo attesi, per migliorare l’organizzazione degli Uffici comunali e la capacità dell’Ente di contribuire alle risposte sanitarie che competono agli enti sovraordinati, in primis all’Azienda Sanitaria Provinciale.

Ad aver suggerito la ricerca di questo approdo operativo concreto e inedito nel lavoro che attende i volontari, è stato il consigliere Franco Barbieri con la sensibilità verso la tematica della buona sanità che gli è propria, anche per essere stato medico di base massimalista nel piccolo centro, oggi in quiescenza.

In uno dei 3 progetti che dal settembre scorso vedranno impegnati per un anno 18 giovani, è stato creato un doppio indirizzo apposito che saranno gli stessi volontari a riempire di contenuti con cui – nel delicato aspetto della mortalità per malattie oncologiche e nell’esatta tipologia del tumore riscontrato – San Ferdinando fa i conti in maniera scientifica per la prima volta.

Nell’ambito del progetto denominato «La salute in tavola e in palestra», l’obiettivo è quello di ricercare i dati relativi ai decessi nel periodo che va dal 2019 al 2023 – sostanzialmente il quinquennio che coincide con l’ultima rilevazione dell’Istat – con l’obiettivo di verificare se e quanto il risultato finale, sulle cause di morte legate a patologie oncologiche, si discosti dal 28% che si riscontra su base nazionale.

Ottenuta questa prima risposta, la ricerca – giovandosi del coordinamento scientifico del consigliere Barbieri e della possibile consultazione delle statistiche anonime disponibili – metterà in rilievo anche la tipologia del tumore mortale, al fine di stabilire eventuali insorgenze che possano dipendere da fattori ambientali o da cause legate all’alimentazione.

«Spesse volte – commenta il consigliere Barbieri – la reale conoscenza dell’incidenza delle malattie oncologiche è falsata dai numeri che attestano altre cause finali del decesso, genericamente computate come cardiovascolari e senza tenere conto che la persona prima di morire poteva essere in cura per patologie croniche: ed è per questo che i risultati di una ricerca come la nostra, fatta intorno a numeri piccoli e in molti casi conoscendo l’esatta storia clinica, pensiamo possa avvicinarsi maggiormente al dato reale. Vogliamo cioè che il Comune sia in grado di offrire alle autorità competenti dati sicuri, in primis per evitare allarmismi inutili molto spesso frutto di psicosi collettive generate da disinformazione, e poi anche per potenziare come comunità locale l’organizzazione di un sistema di prevenzione basato su una reale conoscenza del dato epidemiologico riscontrato».

Il lavoro dei volontari, infine, è volto anche a creare la prima Anagrafe Cimiteriale aggiornando in presa diretta – attraverso un censimento dei decessi e delle relative concessioni – il software già utilizzato dagli Uffici Comunali in modo da conoscere in tempo reale le scadenze amministrative e l’esatta collocazione della struttura autorizzata all’interno del cimitero, al fine di tenere costantemente ordinato e nella trasparenza il settore, potendo dare al pubblico informazioni tempestive e non approssimative durante la visita.