Tantissime persone hanno raggiunto il suggestivo borgo per vivere insieme un’esperienza unica, fatta di sorrisi, natura e connessione umana

Una giornata all’insegna della gioia, della condivisione e delle emozioni autentiche quella vissuta a San Pantaleone di San Lorenzo, nel cuore dell’area grecanica, in occasione della Giornata Mondiale della Risata per la Pace nel Mondo celebrata in tutto il Mondo la prima domenica di Maggio.

L’evento, giunto alla sua seconda edizione, organizzato dall’Associazione Terra Madre ASD e dalla Pro Loco di San Lorenzo con la collaborazione del Club “ Liberi di Ridere” guidato da Anna Elisa Meliado’, ha richiamato una partecipazione straordinaria: tantissime persone hanno raggiunto il suggestivo borgo per vivere insieme un’esperienza unica, fatta di sorrisi, natura e connessione umana.

Partner dell’iniziativa il CSI Centro Sportivo Italiano con il gruppo guidato dall’ insegnate di ginnastica dolce, Giuseppe Preiti, le Pro Loco EPLI di Calanna, Melito di Porto Salvo e Bova Marina; l’associazione Corde Libere, Calabriamoci e la cooperativa Tutela dell’Aspromonte.

La mattinata ha preso il via nel Giardino di Terra Madre, per poi proseguire in piazza con la pratica dello Yoga della Risata, disciplina ideata dal medico indiano Madan Kataria, che ha dimostrato scientificamente i benefici della risata sul benessere psicofisico. Un momento coinvolgente e liberatorio, guidato con entusiasmo da Anna Elisa Meliadò, teacher e ambasciatrice di yoga della risata

Attraverso esercizi semplici e accessibili a tutti, i partecipanti hanno sperimentato come la risata, anche indotta, possa trasformarsi in energia positiva, migliorare l’umore e creare legami profondi tra le persone. Il tutto in collegamento con l’Istituto Italiano di Yoga della Risata, a testimonianza di una rete più ampia unita dallo stesso intento: diffondere benessere e armonia.

La giornata è poi proseguita con una suggestiva camminata meditativa verso la Rocca di Varva, immersi nel verde e nel silenzio della natura, dove ogni passo è diventato occasione di ascolto e presenza. Un momento particolarmente apprezzato, che ha arricchito ulteriormente l’esperienza.

Rientrati al Giardino di Terra Madre, i partecipanti hanno condiviso il pranzo al sacco, accompagnato da musica, convivialità e spirito di amicizia. Un clima autentico e spontaneo che ha reso l’evento ancora più speciale.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla presidente della Pro Loco di San Lorenzo Francesca Pizzi, che ha sottolineato con emozione la riuscita dell’iniziativa: «Vedere così tante persone raggiungere il nostro piccolo borgo ci riempie di gioia. Eventi come questo rappresentano un’opportunità preziosa per valorizzare e promuovere i nostri territori, le tradizioni e l’identità dell’area grecanica».

Un messaggio forte e universale ha attraversato l’intera giornata: la pace parte da noi, dai nostri stati interiori, dalle “buone frequenze” che siamo capaci di generare. E la risata, semplice e potente, si è confermata ancora una volta uno strumento straordinario per costruire ponti tra le persone e diffondere armonia.

San Pantaleone, con la sua bellezza e la sua accoglienza, si è così trasformato in un piccolo grande laboratorio di felicità condivisa.



