Entusiasmo, partecipazione e profonda devozione. Generazioni diverse unite nel segno delle proprie radici. Con il grandioso spettacolo di fuochi pirotecnici si sono conclusi i festeggiamenti in onore di Sant’Ippolito Martire, Patrono della Città di Gioia Tauro. Un’edizione che ha segnato un momento particolarmente significativo nella storia della comunità, confermando la forza delle tradizioni, il senso di appartenenza e la capacità della città di accogliere e valorizzare grandi eventi. Per tre serate consecutive, Gioia Tauro si è trasformata in un grande palcoscenico, richiamando migliaia di cittadini e visitatori e offrendo un programma capace di coniugare musica, spettacolo, tradizione e profonda devozione religiosa.

L’11 agosto, l’energia e la musica dei Garage N.5 hanno inaugurato il calendario degli appuntamenti, dando il via a una serie di serate caratterizzate da una straordinaria partecipazione di pubblico. Il 12 agosto, il format Rewind 90 ha riportato in piazza le atmosfere, i successi e le emozioni di una generazione, regalando al pubblico una serata all’insegna della musica e dei ricordi, in una piazza gremita e festosa. Il momento culminante è arrivato il 13 agosto, giornata dedicata alle celebrazioni in onore del Santo Patrono. Dopo la Santa Messa Solenne in Piazza Duomo e la tradizionale processione, la Città ha vissuto una notte di grande spettacolo con il concerto di Luchè. L’evento ha fatto registrare circa 40.000 presenze, trasformando il cuore di Gioia Tauro in un’immensa distesa di persone, musica ed emozioni. Un risultato di grande rilievo, che testimonia l’attrattività dell’iniziativa e la capacità della Città di proporsi quale punto di riferimento per eventi di forte richiamo.

Il sindaco Simona Scarcella: «Questa la città che vogliamo»

«Questa festa patronale rimarrà nella memoria della nostra Città. Abbiamo vissuto giornate straordinarie, nelle quali la devozione verso Sant’Ippolito si è unita alla voglia di stare insieme, di condividere emozioni e di vivere pienamente gli spazi della nostra Gioia Tauro. Vedere le nostre piazze così gremite e partecipate è motivo di grande orgoglio e ci conferma che, quando una comunità ritrova entusiasmo e senso di appartenenza, può raggiungere risultati importanti. Le circa 40.000 presenze registrate nella serata conclusiva rappresentano un dato significativo, ma ciò che più ci rende orgogliosi è l’immagine di una Città viva, accogliente e capace di ospitare eventi di grande richiamo. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno lavorato, spesso lontano dai riflettori, per garantire la riuscita delle manifestazioni e la sicurezza dei cittadini. Un ringraziamento particolare va alle Forze dell’Ordine, alla Polizia Locale, ai volontari e a tutti gli operatori coinvolti. Questa è la Gioia Tauro che vogliamo continuare a costruire: una Città che valorizza le proprie tradizioni, che sa fare comunità e che guarda al futuro con fiducia e ambizione. E tutto questo lo affidiamo anche alla protezione e alla benedizione del nostro Santo Patrono».

L’assessore Turismo e Spettacolo, Antonio Parrello: «Risultato oltre ogni previsione»

«Abbiamo lavorato con grande determinazione affinché i festeggiamenti di Sant’Ippolito fossero all’altezza delle aspettative della nostra comunità e potessero rappresentare un’occasione di promozione per l’intero territorio. Il risultato è andato oltre ogni previsione: tre serate di grande spettacolo, migliaia di presenze e una partecipazione straordinaria che ha trasformato Gioia Tauro in un autentico punto di riferimento per l’intrattenimento e per il turismo.Il concerto di Luchè ha rappresentato il momento culminante di un programma costruito con l’obiettivo di offrire generi e proposte capaci di coinvolgere pubblici diversi.

Le circa 40.000 presenze della serata del 13 agosto rappresentano un risultato che ci riempie di orgoglio e che dimostra quanto sia importante continuare a investire nella programmazione di eventi di qualità. Ma una manifestazione di queste dimensioni è possibile soltanto grazie al lavoro di squadra. Ringrazio il Sindaco, l’Amministrazione comunale, gli uffici, gli organizzatori, gli artisti, gli operatori, le Forze dell’Ordine, la Polizia Locale, i volontari e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento. Abbiamo dimostrato che Gioia Tauro può essere protagonista. Adesso dobbiamo trasformare questo entusiasmo in una prospettiva stabile di crescita, continuando a promuovere lo sport, il turismo, lo spettacolo e tutte quelle iniziative capaci di valorizzare la nostra Città e di attrarre visitatori».