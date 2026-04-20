Il sindaco Malara: «Lungimiranza per attrarre imprese e creare sviluppo»
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Ottima iniziativa del Comune di Santo Stefano in Aspromonte che lancia l’idea di affiancare allo sviluppo turistico anche quello industriale diversificando le peculiarità territoriali e sfruttando la comodità della, da poco inaugurata, strada a scorrimento Gallico Gambarie.
Grazie alla velocità con cui oggi si può raggiungere la parte bassa del Comune, si può destinare il punto di arrivo del III lotto della GAGA, un area di 15.000 mq, alla realizzazione di 6 capannoni industriali da offrire alle aziende in cerca di terreni prossimi ai propri mercati ed alle grandi vie di comunicazione.
Ciò andrebbe anche incontro alla necessità manifestata da parecchie aziende che lamentano la carenza di aree attrezzate ove poter insediare le proprie attivita produttive.
Queste sono le premesse sulle quali il Sindaco Francesco Malara, insieme ai suoi Assessori ed ai suoi Consiglieri, si è mosso per far predisporre uno studio progettuale che potesse recuperare degli spazi idonei da offrire alle Aziende. Un atto di lungimiranza amministrativa attraverso cui si cerca di creare le condizioni per un ulteriore sviluppo economico del territorio.
L’avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata all attivazione di una procedura di Partneriato Pubblico Privato, che scadrà il 18 maggio 2026, è pubblicato sull albo pretorio Comunale ed è consultabile al link https://share.google/TDYrxuVlWR5hiqqmb