Promosso dal coordinamento di quartiere di Arghillà si è tenuto un importante incontro on line con Giovanni Laino dell’associazione quartieri spagnoli di Napoli e docente di politiche urbane e progettazione all’università di Napoli.

Coordinato da Laura Cirella del progetto Fata l’evento era finalizzato alla conoscenza del programma RESTART Scampia per avere indicazioni utili per disegnare anche per Arghillà un futuro analogo tenendo conto ovviamente delle differenze dei due contesti. Per Laino Restart rappresenta uno dei più grandi piani di rigenerazione d’Italia, promosso dal Comune di Napoli con il sostegno dalla Regione e del Governo, per trasformare Scampia da margine urbano a un nuovo centro metropolitano integrato, verde e sostenibile attraverso l’offerta di nuove soluzioni abitative dignitose ad altissima efficienza energetica, garantendo il coinvolgimento della comunità locale. Gli interventi Chiave sono stati l’abbattimento e Manutenzione di alcune Vele, di cui una ristrutturata e riqualificata come «polo multifunzionale destinato a ospitare servizi, uffici pubblici, la costruzione di nuovi Alloggi Eco-sostenibili e di un nuovo distretto urbano composto da moderni edifici residenziali per un totale di oltre 500 nuovi alloggi a bassissimo impatto energetico. Servizi per il quartiere: Realizzazione di scuole (asilo nido e scuola dell'infanzia), parchi urbani, un centro civico e culturale, strutture sportive e una nuova viabilità. Là forte accelerazione sul quartiere e l’assegnazione di nuovi fondi sono avvenuti dopo la disgrazia del 22 luglio 2024 con la morte di tre persone per il crollo di un ballatoio. • L’indicente consentì di «imporre» lo sgombero di 507 famiglie dalle vele per motivi di sicurezza. • Solo dopo qualche settimana le istituzioni hanno trovato una soluzione per le famiglie occupanti. Sono poi stati stanziati nuovi fondi comunali e statali per i Contributi di autonoma sistemazione, accanto alla sistemazione di

Per Laino se si vuole intervenire con efficacia su periferie come Scampia e Arghillà serve una regia di Quartiere» che coinvolga, le Istituzioni competenti sui temi dell’edilizia residenziale, del lavoro, della sanità, dell’istruzione e dei servizi sociali, un gruppo di abitanti attivi e collaborativi capaci di offrire cooperazione, operatori ben radicati già in relazione con la popolazione locale, fondi pubblici consistenti per gli interventi e i servizi da erogare;

Un ruolo determinante a Scampia è stato svolto dalla rete delle associazioni e dalle parrocchie operanti da anni nel quartiere e dalla volontà politica bi- partisan che ha permesso di dare centralità al quartiere e di attivare oltre cento milioni di finanziamento. Avendo avuto modo di conoscere Arghillà e l’importante lavoro svolto dalle associazioni che ha prodotto importanti risultati ritiene che una importante base da cui progettare un nuovo futuro per il quartiere già esista e vada maggiormente valorizzata ed implementata. Nel dibattito che ne è seguito gli interventi di Giuseppe Naim del coordinamento di quartiere e di Piero Polimeni del consorzio Ecolandia hanno sottolineato come vi è piena sintonia sul piano dei contenuti e delle metodologie tra quanto si sta realizzando a Scampia e quanto si sta cercando di costruire ad Arghillà. In particolare il lavoro delle associazioni che fanno rete e che sono diventate interlocutori importanti per le istituzioni chiamate a dare risposte a questa fetta di popolazione da decenni abbandonata e marginalizzata. La recente visita del Ministro e degli impegni che ha assunto ha acceso una luce di speranza per il riscatto di Arghillà. Concludendo l’incontro Laura Cirella e Mario Nasone di Agape hanno sottolineato l’importanza di questo scambio di idee auspicando un vero e proprio gemellaggio tra questi due quartieri impegnati a percorre un cammino di rinascita.