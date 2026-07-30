Prenderà il via nella serata di lunedì 3 agosto il programma di disinfestazione adulticida predisposto dal Comune di Scilla, che interesserà l'intero territorio comunale, dal centro alle frazioni.

Ad annunciarlo è il sindaco, che sottolinea come l'amministrazione abbia deciso di garantire il servizio nonostante le difficoltà economiche dell'ente.

«Ci tengo a sottolineare che, nonostante le ben note criticità economiche e finanziarie che il nostro Ente si trova ad affrontare, abbiamo ritenuto prioritario garantire lo svolgimento di questo servizio. La tutela della salute pubblica e dell'igiene ambientale non è per noi un costo opzionale, ma un dovere fondamentale verso la nostra comunità e verso chi sceglie di visitare il nostro paese».

Il primo intervento è in programma lunedì 3 agosto, dalle 23.30 alle 3.30, nelle aree di Scilla e Favazzina. La notte successiva, martedì 4 agosto, sempre nella fascia oraria compresa tra le 23.30 e le 3.30, le operazioni interesseranno invece le frazioni di Melia e Solano.

Per consentire il corretto svolgimento della disinfestazione, il Comune invita i cittadini ad adottare alcune precauzioni durante gli interventi: tenere chiuse porte e finestre, ricoverare gli animali domestici ed evitare di lasciare all'esterno panni stesi o alimenti.

«Abbiamo lavorato con fermezza per reperire le risorse necessarie – conclude il sindaco – convinti che la sicurezza sanitaria dei cittadini debba restare al primo posto, anche nei momenti di difficoltà. La collaborazione della cittadinanza sarà fondamentale per la buona riuscita delle operazioni».