Nuova giornata di possibili disagi per il trasporto ferroviario in Calabria. Le Segreterie regionali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno proclamato uno sciopero del personale della Sala Circolazione e Orario di Reggio Calabria e delle Unità Circolazione della regione.

La mobilitazione è prevista per giovedì 23 aprile 2026, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, e potrà avere ripercussioni sull’intero sistema della circolazione ferroviaria.

Secondo quanto comunicato da RFI, lo sciopero potrà comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Non si escludono cancellazioni o variazioni dei treni, con possibili effetti non solo sul territorio calabrese ma anche nelle regioni limitrofe.

I viaggiatori sono invitati a verificare lo stato del proprio treno attraverso i canali ufficiali delle imprese ferroviarie, oltre che presso le biglietterie e il personale di assistenza clienti, dove sarà possibile ottenere informazioni sui servizi garantiti durante la fascia di sciopero.