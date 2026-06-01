Il Sindaco Mariateresa Fragomeni, la Giunta, il Consiglio e tutta l’Amministrazione Comunale esprimono i sensi del più profondo cordoglio per la prematura e improvvisa scomparsa del giovane Giuseppe Fragomeni, vittima di un incidente stradale nella giornata di ieri.

«Giuseppe era uno dei figli migliori della comunità cittadina, capace di tradurre nella propria condotta quotidiana i sani principi trasmessi dalla sua famiglia, composta da persone oneste e laboriose.

Coerentemente con la propria formazione, aveva scelto di servire lo Stato, entrando in Polizia e riuscendo, dopo parecchi sacrifici, ad avvicinarsi a casa, dopo aver preso servizio al Commissariato di Bovalino.

Nessuno di noi avrebbe mai potuto immaginare che la sua giovane vita vissuta con carattere amabile e rispettoso del prossimo, potesse terminare così presto e per una tragica fatalità in una mattinata di svago e relax, all’insegna della sua grande passione per la motocicletta e il suo senso di libertà.

Con lui, se ne va uno dei fiori più belli cresciuti in Città. Il suo sorriso illuminerà, come un raggio di sole, l’eterno ricordo della sua breve vita.

Che la sua anima possa essere accolta nel paradiso dei giusti e dei buoni.

Ai genitori Cosimo e Francesca, alla sorella Giulia, ai parenti e a tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo ed essergli amici, vanno le più sentite condoglianze», conclude la sindaca di Siderno, MariaTeresa Fragomeni,