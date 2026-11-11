Si è riunito questa mattina, nella sede del Liceo Statale «Tommaso Gullì» di Reggio Calabria, il Comitato tecnico-scientifico paritetico istituito in attuazione della convenzione sottoscritta tra la sezione musicale del Liceo e il Conservatorio di Musica «Francesco Cilea», ai sensi dell'art. 13, comma 8, del D.P.R. n. 89/2010.

All'incontro, il primo da quando l'organismo è stato costituito, hanno preso parte il Dirigente Scolastico del Liceo «Gullì», prof.ssa Eva Raffaella Maria Nicolò e il Direttore del Conservatorio «F. Cilea», M° Francesco Romano, insieme ai referenti designati dalle due istituzioni: il M° Claudio Bagnato per il Liceo e il M° Andrea Calabrese per il Conservatorio.

Al centro dei lavori, la costruzione di una filiera verticale della formazione musicale che accompagni con continuità gli studenti lungo l'intero arco del loro percorso: dai corsi a indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado alla sezione musicale del Liceo, fino ai corsi propedeutici e ai percorsi accademici del Conservatorio. Un disegno che risponde a un'esigenza concreta — evitare che il talento si disperda nei passaggi tra un grado di istruzione e l'altro — e che si fonda su strumenti precisi: la condivisione dei traguardi di competenza tra i diversi segmenti, l'armonizzazione dei curricoli, la definizione congiunta dei criteri delle prove di ammissione e un sistema di certificazione delle competenze ai sensi del D.M. n. 382/2018.

Il Comitato ha inoltre esaminato le numerose opportunità di collaborazione che le due istituzioni realizzeranno nel corso dell'anno scolastico: masterclass e attività di perfezionamento rivolte agli studenti del Liceo, iniziative congiunte di formazione dei docenti, produzioni artistiche comuni e momenti di apertura alla città, nella convinzione che la cultura musicale si diffonda anzitutto facendosi ascoltare.

Una particolare attenzione è stata dedicata al raccordo con le scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale del territorio, con le quali il Liceo sta promuovendo la costituzione di una rete dedicata: è lì, nel primo ciclo, che molti ragazzi incontrano per la prima volta uno strumento, ed è da lì che la filiera deve partire se vuole essere davvero tale.

«Reggio Calabria dispone di un liceo musicale e di un Conservatorio di antica tradizione, ma due eccellenze che non dialogano restano due esperienze separate — ha dichiarato il Dirigente Scolastico, prof.ssa Eva Raffaella Maria Nicolò —. Il nostro compito è costruire un percorso riconoscibile, nel quale una ragazza o un ragazzo che comincia a studiare uno strumento a undici anni sappia dove può arrivare e trovi, a ogni passaggio, istituzioni che si parlano. È un investimento sui talenti della nostra città e, insieme, un modo per restituire alla comunità il valore di ciò che qui si produce.»

I lavori si sono conclusi in un clima di piena collaborazione istituzionale, con l'impegno delle due istituzioni a proseguire il confronto secondo il calendario definito dalla convenzione.