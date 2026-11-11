In data 10 novembre 2026, una folta delegazione di componenti l’associazione “Casa della Comunità Siderno” ha avuto un incontro proficuo e costruttivo con la sindaca di Siderno, Maria Teresa Fragomeni, al fine di concordare le iniziative da intraprendere per sbloccare l’iter di completamento strutturale della Casa di Comunità di Siderno.

Posto che il progetto esecutivo è stato validato a fine maggio 2026, mentre ancora non è stato indetto il bando per la scelta della ditta costruttrice, si è ritenuto di dover agire tempestivamente per impedire che la cifra di € 9.760.000 (già stanziata 13 anni or sono e successivamente ritenuta bastevole solo al completamento di una parte dell’edificio) non sia più sufficiente a sostenere il costo delle opere previste, tra cui la sistemazione del tetto dell’edificio.

La discussione è poi proseguita affrontando la necessaria riapertura del Consultorio Familiare, possibilmente per il primo trimestre del 2027.

Va ricordato comunque che la Casa di Comunità di Siderno, dopo il lavoro congiunto, intercorso tra la sindaca di Siderno, la precedente Direttrice Generale dell’ASP RC e il Comitato Civico Cittadino, è attualmente in grado di fornire quasi tutti i servizi per una Casa di Comunità Hub (tra i quali si ricorda l’Aggregazione Funzionale Territoriale dei Medici di base, le varie specialistiche ambulatoriali, il servizio di Mammografia, ecc.).

Va detto comunque che una parte dei servizi ambulatoriali è svolta presso locali vecchi che necessitano di adeguata ristrutturazione.

Il 22 novembre alle ore 11, presso la sala consiliare del Comune di Siderno, l’Associazione «Casa della Comunità» e la sindaca incontreranno i cittadini su questo argomento.