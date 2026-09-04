Dal 9 settembre il nuovo organismo tecnico seguirà il PSC, gli strumenti urbanistici e le future scelte su ambiente, mobilità, servizi, infrastrutture e qualità degli insediamenti

Per disegnare il futuro di una Città servono una buona visione amministrativa e gli strumenti necessari a tradurla in fatti concreti, governandone lo sviluppo in una prospettiva d’insieme.

In quest’ottica, e nel quadro di una azione amministrativa che, nel suo complesso, ha permesso alla Città di Siderno di recuperare il tempo perduto e cambiare passo, restituendole credibilità e prospettiva dopo un lungo periodo buio, la costituzione dell’Ufficio di Piano, con deliberazione della giunta guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni n° 209 dello scorso 2 settembre, rafforza la struttura tecnica dell’Ente, dotandola di un organismo capace di seguire in maniera continuativa l’evoluzione urbanistica della città, verificare opportunità e criticità del PSC e supportare le scelte strategiche per il futuro assetto, mediante il monitoraggio, la gestione e l’attuazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) vigente e per lo sviluppo delle future attività di pianificazione.

L’Ufficio di Piano è importante perché una Città non può limitarsi a crescere: deve decidere dove vuole andare. Significa avere dentro il Comune competenze capaci di leggere il territorio, programmare il suo sviluppo e tenere insieme urbanistica, ambiente, mobilità, servizi e qualità della vita.

Per una Città come Siderno, che in questi anni sta cambiando molto, avere un Ufficio di Piano significa non rincorrere le trasformazioni, ma provare a governarle. Significa pensare oggi alla Siderno dei prossimi vent’anni: dove e come costruire, cosa recuperare, come ricucire il centro con le periferie e Siderno Superiore, come valorizzare il mare e il territorio, dove collocare servizi, verde e spazi pubblici.

Ubicato al primo piano del palazzo comunale all’interno del Settore Urbanistica e attivo dal prossimo 9 settembre, l’Ufficio di Piano è composto da varie figure tecniche specialistiche e ha il compito di verificare lo stato di attuazione del PSC e gli effetti prodotti sul territorio, aggiornando il quadro conoscitivo e raccogliendo i dati necessari per supportare le decisioni dell’Amministrazione.

La struttura seguirà inoltre le attività di coordinamento connesse agli strumenti urbanistici attuativi, alle possibili varianti e agli adeguamenti degli strumenti di pianificazione, fornendo supporto tecnico ai procedimenti urbanistici di competenza comunale.

Particolare attenzione sarà rivolta anche al coordinamento tra pianificazione urbanistica, tutela ambientale e paesaggistica, infrastrutture, mobilità, servizi pubblici e qualità degli insediamenti.

Tra gli obiettivi figurano la riqualificazione del patrimonio edilizio e urbano, la valorizzazione degli spazi pubblici, il miglioramento della qualità insediativa, la tutela del territorio, la valorizzazione delle aree agricole e collinari, il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi e la promozione di uno sviluppo urbano sostenibile.

L’Amministrazione intende, pertanto, utilizzare l’Ufficio di Piano come strumento operativo permanente per accompagnare le trasformazioni della Città, assicurando che le future scelte urbanistiche siano fondate su dati aggiornati e valutazioni tecniche compiute in una visione complessiva del territorio.

L’Ufficio di Piano dovrà pertanto garantire continuità all’azione amministrativa, evitando che le conoscenze territoriali e urbanistiche rimangano frammentate e consentendo all’Amministrazione di disporre di un quadro costantemente aggiornato delle trasformazioni in atto.

«La costituzione dell’Ufficio di Piano è una grande conquista che si inserisce in un percorso più ampio di rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa del Comune – dichiara il Sindaco Mariateresa Fragomeni - con l’obiettivo di rendere più efficaci e coordinate le politiche urbanistiche, dando continuità alla gestione del PSC vigente e, nello stesso tempo, costruire le basi tecniche per la pianificazione urbanistica del futuro. Ringrazio tutto il personale del settore, dal Dirigente dell’Area 3 e Capo Ufficio di Piano Ing. Lorenzo Surace ai Responsabili D.ssa Angela Alfieri (Urbanistica) e Ing. Antonello Manno (Lavori Pubblici), e il consulente ing. Ferdinando Errigo per il grande impegno profuso».

«Si tratta di una scelta destinata a dare continuità e concretezza all’attività di governo del territorio – dichiara l’Assessore all’Urbanistica Maria Teresa Floccari –. Il PSC vigente rappresenta il quadro di riferimento delle nostre scelte urbanistiche e deve essere accompagnato da un’attività costante di monitoraggio e gestione. La pianificazione urbanistica, in aderenza alla L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - sostiene ancora l’Assessore - viene così intesa non come un'attività limitata alla formazione degli strumenti urbanistici, ma come un processo permanente di conoscenza, monitoraggio, verifica e programmazione».