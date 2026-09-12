Il Sindaco della Città di Siderno Mariateresa Fragomeni, in vista dell’inizio dell’anno scolastico, fissato per martedì 15 settembre, ha inviato il proprio messaggio augurale agli alunni, ai genitori, ai dirigenti, ai docenti e al personale ATA degli istituti scolastici cittadini.

Di seguito il testo integrale del messaggio.

«Carissimi, alunni, genitori, dirigenti, docenti e personale ATA, il nuovo anno scolastico rappresenta un momento di ripartenza dopo una lunga e torrida estate, portando con sé il proprio carico di sentimenti ed emozioni comune a tutti gli operatori del mondo della scuola che ogni giorno svolgono il proprio compito con disciplina, onore, competenza e passione, ai genitori che insieme all’istituzione scolastica formano ed educano i propri figli, agli alunni e agli studenti, che nella scuola crescono e trovano una seconda casa, allacciano amicizie, costruiscono il proprio futuro, coltivano i propri talenti, imparano i valori del rispetto e della solidarietà.

Gli anni che stiamo vivendo insieme sono caratterizzati da profonde trasformazioni che investono non solo l’aggiornamento dei programmi didattici, ma anche e soprattutto i luoghi della formazione scolastica. Perché andare a scuola, per alunni, studenti, dirigenti, docenti e personale ATA deve poter significare frequentare giornalmente un plesso sicuro e vivibile in tutti i suoi aspetti, dall’isolamento termico a locali di moderna concezione, in cui, oltre ai programmi scolastici, si insegnano agli adulti del domani le buone pratiche che osserveranno da grandi: la corretta differenziazione dei rifiuti, il riciclo delle acque piovane, la cura del verde e degli spazi comuni.

Ecco, la scuola che vogliamo garantire ai nostri giovani e giovanissimi concittadini è proprio questa. Ed è con grande orgoglio che l’anno scolastico inizia con l’utilizzo di un plesso scolastico completamente ricostruito come la secondaria di primo grado intitolata a un nostro conterraneo come Corrado Alvaro, tra i più importanti scrittori italiani di tutti i tempi. Ma possiamo finalmente contare anche sulla nuova palestra del plesso «Giovanni Pascoli» e sugli asili nido e sono in corso i lavori di adeguamento sismico del plesso «Michele Bello» e la costruzione dei nuovi locali di refezione scolastica con annesse cucine.

Abbiamo anche partecipato ai Dirigenti Scolastici le opportunità dell’ultimo bando del Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’implementazione degli impianti di raffrescamento e per il miglioramento del comfort microclimatico degli ambienti didattici.

Insomma, il panorama degli istituti scolastici cittadini è in continua evoluzione e rappresenta una delle principali linee di intervento di ogni Amministrazione che abbia a cuore le sorti della propria comunità.

Lo dobbiamo ai figli della nostra comunità, nati e cresciuti in una Città che, in controtendenza rispetto al resto del Sud Italia, conserva la propria storica attrattività e non cede al crescente spopolamento. Lo dobbiamo alle famiglie dei nostri concittadini e di chi è arrivato a Siderno fuggendo da teatri di guerra e di profondo disagio sociale.

Crescere e formarsi nella nostra Città è un diritto che ogni cittadino deve esercitare nel miglior modo possibile.

Come sempre, mi piace ricordare che la nostra comunità scolastica regala grandi soddisfazioni. Eccellenze nei campi dei concorsi scientifici e letterari, nello sport e nelle arti. L’auspicio più grande, però, è che la scuola sia il luogo di crescita per tutti.

Sono certa che, tutti insieme, riusciremo a ottenere ancora grandi soddisfazioni.

Per questo, concludo questa lettera con i miei più calorosi auguri di buon anno scolastico, affinché il percorso che inizia possa condurci lontano ed elevare ancora di più ogni aspetto sociale e culturale della nostra comunità».

Il Sindaco

D.ssa Mariateresa Fragomeni