Erbetta e alberi a basso fusto al posto dei pini deteriorati, e un impianto di raccolta, riutilizzo e smaltimento dell’acqua piovana

«I lavori in corso al plesso scolastico “Randazzo”- si legge nella nota dell'amministrazione comunale di Siderno – riguardanti la realizzazione della nuova mensa scolastica con annessa cucina, riguardano anche l’area esterna che sarà più verde, più bella e rispettosa dell’ambiente, della sicurezza degli alunni e dell’intera popolazione scolastica.

Dopo il taglio dei pini marittimi precedentemente presenti, che versavano in evidente stato di deterioramento, risultando pericolosi e pregiudizievoli della sicurezza degli alunni), nella medesima area si procederà alla semina di erbetta e alla piantumazione di alberi a basso fusto non impattanti.

Un deciso miglioramento estetico ed ecologico, dunque, che comporterà anche la realizzazione di un nuovissimo impianto di raccolta, riutilizzo e smaltimento delle acque meteoriche, progettato in modo da convogliare le acque precipitate verso i bocchettoni di raccolta e i relativi pluviali.

L’acqua piovana proveniente dai tetti verrà immessa, previo passaggio in un sistema di filtraggio, nel serbatoio di stoccaggio attraverso la tubazione di ingresso. All’interno del serbatoio sarà posizionata un’elettropompa sommersa che, mediante un pressostato elettronico di comando, permetterà di mantenere in pressione il circuito idraulico alimentato, accendendo la pompa ogni volta che ci sarà un prelievo di acqua da un’utenza. L’irrigazione sarà assicurata da una centralina programmabile con due zone dotate di elettrovalvola, che gestiranno i rispettivi irrigatori automatici e le ale gocciolanti disposti lungo il perimetro della zona da irrigare.

Dunque, il plesso scolastico “Randazzo” sarà più moderno, attrezzato e rispettoso dell’ambiente, in linea con la costante attività dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni, incentrata sull’educazione sulle tematiche ecologiche che costituisce, insieme all’attenzione sulla raccolta differenziata e al coinvolgimento attivo di cittadini e associazioni, una delle buone pratiche grazie alle quali la Città di Siderno può fregiarsi, da sette anni, della Bandiera Blu della Fee.

È il caso di ricordare, inoltre, che i lavori di realizzazione dei nuovi locali per la refezione e per la cucina, una volta completati, permetteranno di risolvere le criticità attuali (scarsità delle aree deputate all’attività della mensa e indisponibilità di locali deputati alla preparazione dei pasti a chilometro zero), garantendo la fruizione di una sala mensa dotata di tutti gli standard di sicurezza e funzionalità e di una cucina nella quale verranno preparati i pasti anche al servizio degli alunni degli altri istituti scolastici cittadini.

Il progetto è frutto dell’indirizzo politico dato dall’intera Giunta Fragomeni, e dalla programmazione messa in campo dall’Area 3 ”Infrastrutture e Servizi al Territorio” e del settore Lavori Pubblici, premiati, così come accaduto per molte altre opere, con un finanziamento del Ministero dell’Istruzione e del Merito di 880.000 euro».