Blue Tribe lancia un percorso strutturato dai 8 anni tra piscina e mare, con supporto specialistico e attenzione al benessere emotivo

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, nasce «SUP & Disabilità Cognitiva, lo sport per tutti»: sport, mare e inclusione per ragazzi con disabilità cognitive.

A.S.D. Blue Tribe, associazione sportiva dilettantistica con sede a Reggio di Calabria, in collaborazione con ASI Calabria e A.P.S. Insieme per la città presenta «SUP & Disabilità Cognitiva, lo sport per tutti», un nuovo progetto dedicato a ragazzi con disabilità cognitive a partire dagli 8 anni, pensato per avvicinarli al SUP (Stand Up Paddling) attraverso un percorso graduale, strutturato e inclusivo.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di unire attività sportiva, benessere emotivo e contatto con il mare, offrendo ai partecipanti un’esperienza capace di favorire autonomia, fiducia in sé stessi, coordinazione e partecipazione sociale. Il progetto è promosso da A.S.D. Blue Tribe, realtà costituita a Reggio di Calabria il 24 gennaio 2026 per promuovere sport acquatici, formazione e attività sportive dilettantistiche, tra cui il SUP, il Kitesurf ed il Wingfoil.

Il percorso è coordinato dalla Dott.ssa Daniela Gullace, analista del comportamento, e prevede la presenza di istruttori qualificati di SUP, in un lavoro integrato tra competenze sportive e supporto comportamentale. L’approccio metodologico utilizza spiegazioni brevi, poche parole e strumenti visivi semplici, per adattare l’esperienza alle esigenze dei ragazzi coinvolti.

Il programma si sviluppa in 5 fasi: valutazione comportamentale iniziale, osservazione dal vivo, prove di equilibrio su balance board a terra, approccio progressivo in acqua, prima in piscina e poi a mare, e debriefing finale con feedback. Le attività si svolgono in piccoli gruppi di 3-4 ragazzi, con possibilità di supporto e partecipazione dei genitori.

La struttura del progetto prevede 5 incontri complessivi, con cadenza settimanale, articolati in 2 incontri in piscina e 3 incontri in mare, così da accompagnare ogni partecipante in una progressione sicura e graduale. È inoltre previsto un Open Day con prova gratuita in piscina, pensato come primo momento di conoscenza del progetto, dell’équipe e dell’ambiente di attività.

Accanto al lavoro diretto con i ragazzi, Blue Tribe prevede anche incontri di presentazione presso associazioni, scuole e realtà del territorio, con materiali visivi, video del processo, prove pratiche con balance board e SUP e contenuti per raccontare finalità e benefici dell’iniziativa.

Con questo progetto, Blue Tribe rafforza la propria missione di promozione dello sport come strumento di inclusione, crescita personale e valorizzazione del territorio, portando avanti un modello che mette al centro la persona prima della performance.