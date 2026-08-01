Si rinnova e si rafforza il cammino condiviso tra il Mediterranea International Centre for Human Rights Research (MICHR) e il CSI Centro Sportivo Italiano - Comitato di Reggio Calabria. Sotto il segno dello sport come veicolo universale di pace, inclusione e dialogo tra i popoli, prende ufficialmente il via la programmazione estiva degli scambi internazionali che porteranno in riva allo Stretto delegazioni di atleti e giovani dalla Polonia. I primi due gruppi di giocatori polacchi sono già sbarcati a Reggio Calabria, accolti dal Presidente del Csi Reggio Calabria Paolo Cicciù e dai dirigenti del Comitato presso il PalacolorCsi di Pellaro.

La Palestra Popolare del quartiere sud della Città, ha dato il via alle attività sportive e sociale del progetto Internazionale: allenamenti, incontri, laboratori e tornei di pallavolo in tutta la Citta Metropolitana. Il flusso di delegazioni non si ferma qui: nel corso di tutta la stagione estiva, ma anche in autunno, sono attesi ulteriori gruppi. L'accordo operativo conferma la bontà del percorso intessuto in questi anni tra il mondo accademico dei diritti umani del MICHR e la rete educativa e sociale del CSI Reggio Calabria, trasformando lo Stretto in un vero e proprio laboratorio europeo di solidarietà e cittadinanza. Il programma delle settimane estive prevede momenti di condivisione sul campo, incontri formativi e iniziative aperte alla cittadinanza, ribadendo il ruolo centrale di Reggio Calabria come capitale dell'accoglienza e della diplomazia sportiva dal basso.