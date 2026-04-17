Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 17 aprile, in vendita a 150,8 milioni di euro, attualmente il più alto del mondo
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Festeggia la Calabria grazie al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 16 aprile 2026, a Reggio Calabria è stato indovinato un “5” da 26.606,28 euro presso l'esercizio denominato “Tabacchi Fascì” situato in via Ravagnese Superiore, 59.
L'ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 17 aprile, in vendita a 150,8 milioni di euro, attualmente il più alto del mondo.