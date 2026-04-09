La Federazione critica gli abbattimenti nei pressi dell’ospedale Morelli e del Cedir, chiedendo trasparenza sui progetti di riqualificazione e rispetto del verde urbano

La Federazione metropolitana di Europa Verde segnala ancora una volta l’abbattimento di alberi sul suolo comunale.

Questa volta si tratta del taglio di tutti i bellissimi e sani esemplari di Brachychiton acerifolius (specie arborea australiana dalla spettacolare fioritura) effettuato nel parcheggio dell’ospedale Morelli. Eppure, essi costituivano un tratto distintivo e qualificante di un’area urbana per lo più degradata…

Ricordiamo che già un anno fa (comunicato stampa del 5 luglio 2025) questa Federazione si era inutilmente opposta all’abbattimento del sontuoso viale alberato della stessa specie in via Scopelliti prospiciente lo stesso ospedale Morelli. Allora, si contestava la distruzione di un “bene monumentale” con il pretesto che intralciava un marciapiede, quando i pedoni si sarebbero potuti dirottare facilmente su un altro marciapiede perfettamente sgombro e agibile.

Come se non fosse abbastanza, nelle ultime settimane, a seguito del progetto “Riqualificazione viali alberati Reggio centro” sono stati eliminati tutti i Ficus microcarpa radicati nel piazzale del CEDIR quando, invece, era previsto il taglio soltanto del 50% degli alberi (un diradamento tecnicamente perfino condivisibile viste le loro condizioni fitosanitarie di alcuni esemplari)

Perché la “riqualificazione” deve passare obbligatoriamente per il taglio di alberi senza tenere conto che in città gli alberi singoli e le alberature stradali impreziosiscono l’aspetto urbano, costituiscono un riferimento storico e identitario, forniscono ombra, ossigeno, e rifugio per l’avifauna, attutiscono i rumori, schermano le polveri nocive.

Eppure, il PNRR ha stanziato per le città metropolitane (tra cui Reggio Calabria) ingenti somme per la tutela e la valorizzazione del verde urbano ed extra urbano, e la piantumazione di milioni di alberi. Forse è proprio questo il problema: per fare posto alla piantumazione finanziata si devono tagliare gli alberi già esistenti! Si tratta di semplice pigrizia progettuale o ignoranza?

E ci domandiamo che fine abbia fatto il Piano di gestione del Verde Urbano commissionato dal comune per trecentomila euro che avrebbe dovuto vedere la luce entro il 2024? (ne sono testimonianza i cartellini inchiodati ai fusti di molti alberi nelle vie della città).

Sarebbe opportuno che chi di competenza facesse luce almeno sulla rispondenza dei lavori effettuati ai progetti approvati e autorizzati nel caso prevedano l’abbattimento di alberi. E che verificasse il rispetto degli articoli del regolamento comunale del 2015 “per la definizione di indirizzi e tecniche di conservazione e programmi per la tutela del verde pubblico” che prevedono, tra l’altro, sanzioni amministrative per i trasgressori. Così in una nota Gerardo Pontecorvo, Segretario metropolitano di Europa Verde/AVS di Reggio Calabria.