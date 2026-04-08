Dal 9 al 12 aprile 2026 la manifestazione benefica in favore della Rotary Foundation e dell’Oncoematologia Pediatrica del Grande Ospedale Metropolitano

Quattro giorni di sport e impegno sociale per trasformare ogni scambio in un gesto concreto di aiuto. A Reggio Calabria prende il via il torneo “Fai anche tu un match point per la vita”, iniziativa che unisce tennis e solidarietà con l’obiettivo di sostenere progetti di cura e assistenza dedicati ai bambini.

Il progetto è promosso dal Rotary Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38 (presidente Paolo Albino) e dal Circolo Tennis “Rocco Polimeni” (presidente Ezio Privitera), con la responsabilità organizzativa dell’ingegnere Antonino Meliadò e il patrocinio del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

L’obiettivo è una raccolta fondi a sostegno della Rotary Foundation e delle attività del reparto di Oncoematologia Pediatrica del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

La raccolta fondi sarà alimentata dalle quote di partecipazione al torneo. Il torneo di tennis a scopo benefico è in programma dal 9 al 12 aprile 2026 e metterà insieme agonismo, partecipazione e responsabilità sociale.

Il ricavato sarà destinato alla Rotary Foundation e al reparto di Oncoematologia Pediatrica del Gom, contribuendo alle attività di cura e assistenza per i piccoli pazienti.

Accanto alla competizione sportiva è prevista anche la donazione al reparto ospedaliero di un campo di minitennis, accompagnata da una giornata dimostrativa curata dai maestri del circolo del Tennis, Polimeni: un momento pensato per offrire ai bambini svago e serenità attraverso lo sport.

Il programma sarà completato da un incontro informale dedicato alla pratica del tennis e alla prevenzione degli infortuni, giovedì 9 aprile alle ore 19 presso i locali del circolo del Tennis Polimeni, relatori Pasquale Favasuli medico dello sport, Giuseppe Meliadò ortopedico e traumatologo, Paolo Albino preparatore atletico