L’Amministrazione Comunale di Terranova Sappo Minulio è lieta di comunicare un importante passo avanti fatto in direzione della tutela della salute e della sicurezza di tutto il nostro territorio.

Nella giornata di oggi, il Comune ha ricevuto in dotazione dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria un nuovo Defibrillatore Automatico Esterno (DAE).

Con l'obiettivo di garantire una copertura sanitaria sempre più capillare ed equa, l’Amministrazione ha deciso di destinare l'apparecchio salvavita alla frazione Scroforio.

Come si ricorderà, il borgo è già dotato di un dispositivo DAE grazie alla donazione dell'anno scorso del Lions Club Polistena Brutium e, con quest'ulteriore dispositivo, Terranova Sappo Minulio può sicuramente definirsi Città Cardio protetta.

I dispositivi DAE rappresentano, infatti, uno strumento fondamentale per il primo intervento in caso di arresto cardiaco improvviso: minuti preziosi in cui la presenza di un presidio sul territorio può fare la differenza per salvare una vita. Per il Sindaco Ettore Tigani,

«la salute e la sicurezza di ogni singolo cittadino, del borgo e della frazione del nostro comune, sono per noi una priorità assoluta. Destinare questo defibrillatore a Scroforio significa rafforzare la rete di soccorso e garantire maggiore tranquillità a tutta la comunità locale. Ringraziamo di cuore la Città Metropolitana per la sensibilità e il supporto dimostrati verso il nostro territorio.»

Nei prossimi giorni verranno comunicate la collocazione esatta del dispositivo e le informazioni sulle iniziative di formazione (corsi BLSD) rivolte alla cittadinanza per l'uso corretto e tempestivo del DAE.