L’iniziativa porterà in mare pazienti e accompagnatori per una giornata dedicata alla velaterapia e al benessere psicologico

Anche quest’anno l’AIL Sezione Alberto Neri di Reggio Calabria e Vibo Valentia, in collaborazione con l’AIL Nazionale, organizza in città l’Edizione 2026 del progetto «Sognando Itaca», volto alla riabilitazione psicologica e al miglioramento della qualità di vita dei malati onco-ematologici attraverso la veloterapia.

L’impegno della nostra Sezione vedrà l’organizzazione di una giornata dedicata per il giorno 21 giugno p.v., in occasione della Giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, nella quale è previsto l’imbarco dei pazienti, autorizzati dallo staff medico che li seguirà anche a bordo.

Grazie anche alla collaborazione con la sede locale della Lega Navale Italiana, da sempre sensibile e partecipe alle iniziative dell’associazione sul territorio, sarà offerta a circa 30 pazienti del reparto di Oncoematologia del Grande Ospedale Metropolitano «Bianchi-Melacrino-Morelli», e ai loro accompagnatori, una minicrociera di qualche ora nelle acque dello Stretto con l’obiettivo di utilizzare la velaterapia quale metodo di riabilitazione psicologica e di miglioramento della qualità della vita.

Il progetto «Sognando Itaca» è nato nel 2006 come progetto di velaterapia volto alla riabilitazione psicologica: la velaterapia suscita nei pazienti emozioni straordinarie che portano nel cuore per tutta la vita, è un momento di crescita culturale ed emotiva. I pazienti traggono uno straordinario beneficio; in barca vengono messi al timone prendendo il comando dell'imbarcazione, si invertono così i consueti ruoli con il personale sanitario e il paziente, metaforicamente, prende in mano il timone anche della propria vita.

«Il nostro desiderio è che il percorso di riabilitazione a contatto con la natura prosegua anche dopo la fine dell'iniziativa Sognando Itaca, che continui durante tutto l'anno per portare avanti un percorso riabilitativo non episodico, perché il mare, come la natura, l'arte e l'attività fisica, aiutano a ritrovare il contatto con la vita».

Qui di seguito il programma dell’Itaca Day del 21 giugno, che si svolgerà nei pressi della sede della Lega Navale nel porto di Reggio Calabria:

10:00 Arrivo partecipanti, accoglienza dei volontari AIL

10:30 Imbarco e navigazione

11:00 Attività ludiche

13:00 Rientro e aperitivo di saluto