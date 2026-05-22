Permettere alle persone titolari delle “Disability Card” di fruire dei trasporti pubblici gratuitamente, o quantomeno, col riconoscimento di adeguate agevolazioni.

È la richiesta alla base delle lettera che il Sindaco Mariateresa Fragomeni e il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Sociali Salvatore Pellegrino hanno inviato agli assessori alle Politiche Sociali e ai Trasporti della Regione Calabria.

L’iniziativa è stata intrapresa di concerto con la Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità della Città di Siderno avv. Emma Serafino e nella lettera viene evidenziato, tra l’altro, che in diverse Regioni Italiane come, ad esempio, la Lombardia, il Veneto e la Campania vengono riconosciute anche alle persone con una percentuale di disabilità inferiore al 100%, forme di agevolazioni sui trasporti locali, talvolta gratuite o comunque facendo pagare ai cittadini in questione una quota simbolica annuale, mentre in Calabria questo accade solo per gli invalidi al 100% con diritto all’accompagno.

Da qui la richiesta di prendere in considerazione la concreta possibilità di proporre al Consiglio Regionale l’emanazione di una legge che preveda anche in Calabria una forma di agevolazione nei Trasporti Locali anche per i cittadini con disabilità inferiore al 100%.