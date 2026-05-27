Un successo di rilievo nazionale quello ottenuto dal Liceo Statale “Tommaso Gullì” di Reggio Calabria in occasione dell'XI edizione (anno scolastico 2025-2026) del Concorso Nazionale “Una poesia dal cassetto”.

La prestigiosa iniziativa letteraria, dedicata principalmente alla poesia a livello nazionale e rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, ha visto quest'anno una partecipazione massiccia da parte dell'istituto reggino. L'evento ha portato alla pubblicazione di diverse poesie e lettere scritte dagli studenti della scuola. La cerimonia conclusiva di premiazione si è tenuta lo scorso 16 maggio 2026 a Torino, presso la Sala Riunioni dello storico Liceo “M. D’Azeglio”.

Il momento più alto della manifestazione per l'istituto è stato il conferimento di un premio istituzionale di grandissimo rilievo. La Giuria del Concorso ha infatti assegnato la Medaglia Premio di Rappresentanza della Camera dei Deputati (accompagnata da una pergamena con le motivazioni) al Liceo “Tommaso Gullì”.

Il riconoscimento è stato tributato alla scuola “per aver promosso e spronato gli studenti alla significativa partecipazione al Concorso Nazionale e per la copiosa produzione di maturi testi di scrittura poetica che danno un’interessante lettura degli spaccati dell’animo umano nei contesti socio-culturali in cui tesse il proprio vivere”.

Un risultato straordinario è arrivato dalla sezione artistica del concorso: l'alunna Morgana Marcianò, della classe 3ªEU, ha conquistato il Primo Premio assoluto nella sezione Disegno. Oltre a ricevere la medaglia e la pergamena con la motivazione della giuria, la studentessa ha ottenuto l'onore di vedere la propria opera utilizzata come copertina ufficiale dell'antologia del concorso pubblicata in questa edizione.

Il Liceo "Gullì" ha brillato anche nella sezione letteraria, in cui due alunne hanno ricevuto importanti riconoscimenti, una medaglia e una pergamena contenente la specifica motivazione del premio:

Secondo Premio a Celeste Careri (classe IV BL), per i suoi intensi componimenti poetici intitolati Sul silenzio, Elogio della crepa e Ars poetica.

Terzo Premio ad Anna Gangemi (classe IV FSU) per il toccante componimento poetico Carpe diem.

Visibilmente soddisfatto e fiero dei traguardi raggiunti, il Dirigente Scolastico del Liceo “T. Gullì”, dott. Francesco Praticò, ha voluto esprimere il proprio plauso all'intera comunità scolastica:

«Siamo profondamente orgogliosi di questo straordinario riconoscimento che onora il nostro Istituto, sia per i prestigiosi premi conquistati dalle nostre singole alunne – dalla splendida copertina dell'antologia ai podi nella sezione poesia –, sia per l'altissima onorificenza della Medaglia della Camera dei Deputati assegnata alla scuola. Questo successo testimonia la bontà del lavoro quotidiano dei nostri docenti e dimostra quanto sia fondamentale, oggi più che mai, far crescere e maturare la fantasia e la creatività dei ragazzi tra i banchi di scuola. La poesia e l'arte sono strumenti potenti attraverso cui i nostri giovani riescono a leggere e interpretare le proprie emozioni e la complessità della società moderna. Continuare a dare spazio e voce alla loro sensibilità artistica e letteraria rimane una delle missioni cardine del nostro piano formativo».

La massiccia partecipazione e l'alto numero di testi selezionati per la pubblicazione confermano il Liceo "T. Gullì" come una fucina di talenti e un punto di riferimento per la valorizzazione delle competenze umanistiche e artistiche sul territorio nazionale.